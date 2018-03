VM-lege hevder russisk fotball er renest i verden

Dopinganklager har preget opptakten til tidenes første fotball-VM i Russland. Nå slår russisk VM-lege tilbake mot påstandene.

Russiske utøvere måtte gå under nøytralt flagg i Pyeongchang-OL etter statsstøttet juks på hjemmebane under Sotsji-lekene for fire år siden.

Omdiskuterte Vitalij Mutko ble fjernet fra stillingen som sjef for fotball-VM i desember. Mutko blir koblet til dopingjukset i Sotsji-OL.

Russlands VM-lege, Eduard Bezuglov, sier det ikke er noen grunn til mistanke mot russiske fotballspillere. Legen hevder spillerne har vært rene i årevis.

Varslet om VM-juks

Ifølge Bezuglov har RUSADA, Russlands antidopingbyrå, holdt både nettkurs og delt ut retningslinjer til landets fotballklubber.

– Det er ingenting som kan sammenlignes med dette i hele verden, sier Bezuglov stolt til nyhetsbyråets RIA Novosti.

– Med andre ord, jeg vet ikke om noen andre idretter som ikke har et problem med forbudte stoffer. Men russisk fotball har ikke et slikt problem, bedyrer Bezuglov videre.

Det internasjonale fotballforbundet undersøker påstander om dopingjuks i russisk fotball, men FIFA har foreløpig ikke klart å bekrefte påstandene fra dopingvarsleren Grigorij Rodtsjenkov, som hevder flere russiske VM-lag har vært dopet.

FIFA har sent Rodtsjenkov 59 spørsmål, men har foreløpig ikke fått svar som er blitt offentliggjort.

Ingen positive prøver

Ifølge Bezuglov er det blitt innhentet hele 1500 prøver av russisk fotballspillere siden 2015. Prøvene er tatt ut utlandet etter at RUSADA ble suspendert.

– I hele min tid har det ikke forekommet en eneste positiv dopingprøve, sier Bezuglov.

Han forsvarer den avsatte Mutko.

– Mye av æren tilfaller Mutko, uansett hva folk mener om han. Han sa hele tiden «Ha møter, forklar ting, lær dem opp og skrem dem, gjør hva dere vil, men sørg for at det ikke er doping i fotballen».

