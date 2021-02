VM-medaljen glapp for Vickhoff Lie: - Akkurat nå er det kjipt

Kajsa Vickhoff Lie var kun 18 hundredeler unna pallen da storfavoritt Lara Gut-Behrami tok sitt første VM-gull i karrieren.

Vickhoff Lie var sett på som et norsk medaljehåp i torsdagens VM-renn i super-G etter at hun så sent som i januar kom på 2. plass i verdenscupen i Garmisch-Partenkirchen i samme øvelse.

I solskinnet i Cortina d'Ampezzo hang den norske jenta godt med fra start, men tapte en del midtveis i løypen.

I mål var hun til slutt 65 hundredeler bak vinner Gut-Behrami. Det holdt til en 5. plass for Lie.

Hun var imidlertid kun 18 hundredeler fra amerikanske Mikaela Shiffrin som tok bronsemedalje torsdag.

Les også: Alpin-VM 2021 program

- Kjipt



Vickhoff Lie erkjenner at det er surt å være så nære en medalje.

- Hadde det vært verdenscuprenn så hadde jeg vært megafornøyd med å få med meg verdenscuppoeng og kjent at jeg hadde vært der oppe, men her er det selvfølgelig medaljer som gjelder. Akkurat nå er det litt kjipt at det er såpass nærme, sier Vickhoff Lie til NRK.

Hun merket at hun kom godt i gang i super-G-løypen i Cortina, men at det begynte å gå tregere fra andre mellomtid og ned.

- Jeg prøvde å gi alt. Jeg tror jeg mistet en del i mellompartiet, forklarer Lie.

Hun tar imidlertid med seg at hun nok en gang er med og kjemper høyt oppe på resultatlisten.

- Det å kunne se at man kan være der oppe med de store navnene er utrolig kult, forteller Lie.

Les også: OL-sjef trekker seg



Mowinckel på 12. plass

Også Ragnhild Mowinckel var i aksjon i Cortina torsdag formiddag, men hun måtte nøye seg med en 12. plass.

28-åringen var hadde en god avslutning på løpet, men var i mål 1,23 sekund bak Gut-Behrami.

Hun følte likevel at hun fikk noen gode bekreftelser.

- Det er litt blanda følelser. Jeg følte meg trygg på det jeg gjorde. Det er et stort steg i riktig retning. På en annen side så gikk jeg for spist inn i ting, sier Mowinckel til NRK.

Mens Gut-Behrami vant torsdagens renn sikret lagvenninne Corinne Suter dobbelt sveitsisk da hun kjørte inn til andreplass - 34 hundredeler bak vinneren.

VM i alpint fortsetter for kvinnene med utfor førstkommende lørdag. Se hele programmet for VM her.

Reklame Tidenes strømsjokk - slik kutter du regningen