VM-runde i rallycross på Lånkebanen fram til 2023

VM-vertene på Lånkebanen kan glede seg over å ha sikret rallycrossrunder hvert år fram til 2023.

Ifølge Nea Radio har Hell RX lenge vært i forhandlinger med International Management Group (IMG) om rallycrossframtiden.

I år kjøres hele 9 av 12 VM-runder i Europa, mens det neste år bare skal være seks VM-runder på europeisk jord.

Lånkebanen på Hell i Stjørdal har kommet til enighet med IMG om å fortsette med trønderfest i VM-sirkuset.

Interessen for elbiler i Norge var viktig for en fortsatt avtale. For i 2020 starter man med egen EL-klasse.

– Det er bestemt at det skal kjøres en egen klasse for elbil fra 2020 i rallycross. En stor grunn til at IMG vil ha Norge med på arrangørsiden er at Norge er det landet i verden med størst elbiltetthet. Vi står foran en enorm teknologisk utvikling i sporten, og vi får være en del av den. Vi skal nok se at elbilprodusentene og utviklingen i sporten vil ta rallycross til helt nye høyder, sier Harald Lauritzen i Hell RX til lokalradioen.

En VM-runde på Lånkebanen genererer et sted mellom 50 og 60 millioner kroner i omsetning hvert eneste år.

