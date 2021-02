VM ryker for finsk langrennsstjerne etter mystisk brudd

Sesongen er over for den finske langrennsprofilen Kerttu Niskanen. Hun har fått påvist et brudd i foten ingen vet hvordan oppsto.

Det er den finske TV-kanalen Yle som mandag kveld melder om at Niskanen ikke kommer til start under Oberstdorf-VM denne måneden som følge av skade. Den finske landslagstreneren Teemu Pasanen bekrefter bruddskaden og sier at nyheten kom overraskende. Niskanen selv har også lagt ut en oppdatering i sosiale medier der hun er avbildet på krykker. Niskanen skal ha kommet til mål med smerter da hun ble nummer ti i verdenscuprennet over 10 kilometer i Falun lørdag. Undersøkelser i etterkant avdekket bruddet som nå setter en stopper for resten av sesongen. – Det foreligger ingen forklaring på hvordan skaden oppsto, så jeg kan ikke si noe mer om det. Det var en overraskelse at dette oppsto, og det var ingen indikasjoner på at det var så ille, sier landslagstrener Pasanen. Niskanens skade er blant annet et hardt slag for det finske lagets håp om medalje i VM-stafetten i Oberstdorf. (©NTB) Reklame Strømsjokket: Spotpris 1,12 kroner - fastpris 24,90 øre Fotball

Sport Nettavisen vil gjerne ha flere friske meninger. Send inn ditt debattinnlegg her