VM-sølv på 800 m fri for Henrik Christiansen

Henrik Christiansen tok sølvet på 800 m fri under svømme-VM onsdag. Med 7.41,28 ble det en solid pers og norsk rekord.

Saken oppdateres!

Det var nordmannens første medalje på distansen. Han ble nummer fem i VM i 2015 og nummer fire i VM i 2017 på distansen.

Christiansen åpnet betydelig tøffere enn han har pleid å gjøre og holdt femteplassen halvveis. Etter 450 meter var han oppe på tredjeplassen. Etter 600 var han oppe på annenplassen, og han holdt helt inn.

- Dette var digg!

Han var derimot sjanseløs på gullet som gikk til italienskeren Gregorio Paltrinieri med 7.39,27. Det var europarekord.

- Yes! Fy faen, så deilig! Dette var digg! Det er dette vi jobber for. Nå nærmer vi oss også europarekorden. Det er nå bare et par sekunder opp, sa Christiansen i seiersintervju med svenske SVT.

- Jeg føler meg sterk i starten. 7.41 er mye bedre enn det jeg håpet på. Sølv er helt fanatisk. Det er ett år til OL og 800 m som ny olympisk øvelse. Det er dette som vi sier er min øvelse, sa nordmannen.

- Nå har jeg fått trent et helt år uten skader. Når jeg får trent uten sykdom og skader så er jeg der jeg skal være, sa han.

- Hans livs løp

Løpet fikk også ekspertene til å juble, og spesielt NRKs kommentator-team trakk fram superlativene.

- Han gjør sitt livs løp, mente kommentator Ingrid Sørli Glomnes, som også fikk støtte av NRKs svømmeekspert, Aleksander Hetland:

- Han overgikk seg selv, sa han.

Også TV 2-journalist og svømmekommentator Sander Englund Smørdal lot seg begeistre av Christiansen.

- Wow, Henrik Christiansen! Det var eit kvantesprang igjen - sølv, året før 800m fri er OL-gren for første gong, skriver han på Twitter.

Øvelsen er på OL-programmet i Tokyo neste år.