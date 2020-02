VM-sølv til Johannes Thingnes Bø

Måtte gi tapt for franskmann.

Johannes Thingnes Bø avsluttet på strålende vis, men måtte likevel ta til takke med sølv under jaktstarten i VM i Anterselva søndag ettermiddag.

Emilien Jacquelin fra Frankrike tok gullet, mens Aleksandr Loginov tok bronse.

Det var russeren Loginov som lenge ledet konkurransen etter å ha gått ut først etter seieren lørdag. Han skjøt feilfritt på de tre første skytingene, men pådro seg én bom på den siste og dermed snek Thingnes Bø og franskmannen seg forbi.

Teknisk glipp



Det ble en duell mellom de to på sisterunden inn mot mål. Der var Jacquelin sterkest. Nordmannen var bare 0,4 sekunder bak vinneren i mål.

Thingnes Bø mener at en teknisk glipp på sisterunden kan ha vært avgjørende for at han ikke kom seg forbi franskmannen mot slutten av løpet. TV-bildene viste at han kom litt bakpå og at den ene skien lettet fra bakken noen sekunder.

- Jeg kommer på et veldig glassert parti og da står jeg plutselig på én ski i tre meter. Jeg tror jeg kunne passert ham der. Da hadde det sett annerledes ut, sier han til NRK.

- Der mistet jeg den snerten jeg kunne fått, jeg måtte begynne på nytt og dermed kom jeg meg ikke forbi. Det er ikke sikkert jeg hadde kommet meg forbi, men jeg mistet farten med det som skjedde og det er vanskelig å vite hva som hadde skjedd etterpå.

Han er likevel klar på at franskmannen var en verdig vinner.

- Det var fullt fortjent for franskmannen. Han var veldig god i dag. Han skjøt vel også 20? Da fortjener han å vinne VM, sier han.

Ny medalje til omstridte Loginov



Loginov måtte dermed ta til takke med bronsen denne gangen.

Russeren, som tidligere har vært utestengt for doping, vant som nevnt sprinten lørdag, noe som første til sterke reaksjoner fra blant andre Tarjei Bø.

- Han fortjener ikke å være her. Han er tatt for EPO. Det er det verste du kan gjøre av doping. Han har sonet straffen sin, men det er tøft å stå her med en fjerdeplass når vi som konkurrerer rent får lide, sa Bø i intervju med NRK etter sprinten.

Tarjei Bø ble til slutt nummer seks i søndagens renn. Vetle Sjåstad Christiansen nummer 10, og Johannes Dale nummer 17.