VM-spillerne husker lite av fjorårets målfest mot Australia

Det er godt at Norges observatører har rapporten klar. Norges spillere sliter med å huske detaljer fra fjorårets 3-4-målfest mot VM-rivalen Australia.

– Jeg husker at vi møtte dem, men minnes ikke kampen annet enn at det regnet veldig. Det var dårlig vær som ødela i flere kamper, og jeg husker at en måtte avlyses i pausen (kampen om 7.-plass mot Sør-Korea). Jeg tror vi tapte for Australia, så vi må snu det lørdag, sier Guro Reiten.

– Hva ble stillingen? Jeg husker svært lite fra den kampen, sier Kristine Minde når NTB spør om hun husker oppgjøret mot Australia som er ett av bare to med fire norske baklengsmål siden Martin Sjögren ble landslagssjef (1-4 mot Japan i fjor høst er det andre).

Keeper og tre firedeler av forsvarsfireren var den samme som i VM, men Maren Mjelde manglet i Albufeira.

– Australia har veldig gode spillere, men det har vi også. Vi må ta ut Sam Kerr, og så er det flere andre gode vi også må ha kontroll på. Vi skal absolutt ikke slippe inn fire mål lørdag, sier venstreback Minde.

Diffust

– Jeg husker at vi spilte mot Australia og husker resultatet, men innholdet i kampen er litt diffust. Australia er et lag som kan score mange mål, men de har også noen svake punkter som vi kan utnytte, sier Vilde Bøe Risa.

– Det er absolutt mulig å score mål mot dem, og så gjelder det at vi tetter igjen bak.

Elise Thorsnes husker iallfall at hun scoret to mål mot Australia i fjorårets kamp, da Norge hentet opp 1-3 og hadde 3-3 rett før slutt.

– Det ble masse mål, og jeg husker at vi slapp inn vinnermålet sent, stemmer det? Det var skikkelig bittert, men det viser at vi kan spille godt mot lag som er veldig høyt rangert, sier hun.

Fasiten

Kampen i Algarve Cup ble spilt med kraftig vind på langs av banen, etter hvert også med tordenvær og kraftig regn. Thorsnes ga Norge ledelsen da hun nikket inn Mindes innlegg, men Australia vendte til 3-1-ledelse med mål av Clare Polkinghorne, Chloe Logarzo og Sam Kerr, de to siste etter unødvendige norske balltap. Lisa-Marie Utland reduserte i medvinden etter pause, og Thorsnes utlignet på straffe etter at Reiten ble felt. Fire minutter på overtid ble Polkinghorne matchvinner.

Norge møter lørdag Australia for sjuende gang. Det ble norsk seier i de tre første, og Norge var ubeseiret etter fire kamper, men det har blitt australsk seier de to siste gangene.

Vinneren av lørdagens kamp i Nice spiller kvartfinale i Le Havre neste torsdag.

