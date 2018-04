VM-tap for Walstad & co.

Skip Steffen Walstad og hans lag gikk på sitt første tap i curling-VM i Las Vegas da Russland ble for sterke og vant 10-8.

Team Walstad hadde fått en prikkfri start på VM med fire seirer på like mange kamper, men natt til tirsdag kom det første tapet.

Norge fikk en dårlig start på kampen ettersom Russland tok med seg tre poeng fra den første omgangen, men det norske laget slo tilbake ved å ta to poeng i den påfølgende omgangen.

Lagene tok deretter to poeng hver i de påfølgende omgangene, før Walstad og hans lagkamerater giret om og tok poeng i både den sjette og sjuende omgangen.

Med tre gjenstående omganger ledet det norske laget 7-6, men nedturen startet da russerne tok med seg ett poeng fra omgang åtte.

Det virkelige nådestøtet kom i niende omgang da Russland fikk med seg hele tre poeng, og da hjalp det lite at Norge vant den tiende omgangen 1-0.

Tapet gjør at svenskene nå er alene på topp med fem seirer på like mange kamper. Svenskene slo Sør-Korea 5-4 i sin kamp natt til tirsdag, mens Russland med seier over Norge har to seirer og to tap.

På det norske laget spiller Magnus Vågberg, Magnus Nedregotten, Markus Høiberg og Steffen Walstad.

Oppdalslaget representerte Norge i VM også i fjor og ble da nummer åtte, men måtte se Thomas Ulsruds rutinerte lag delta i OL. Nedregotten vant derimot OL-bronse i mixed double sammen med samboer Kristin Skaslien.

De to beste i grunnspillet går rett til semifinale, mens de fire neste får spille utslagskamper om de to siste semifinaleplassene.

