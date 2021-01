VM-valget er tatt: Bergerud starter i målet mot Spania

Torbjørn Bergerud får ny tillit i håndball-VM og er norsk førstekeeper i kvartfinalen mot Spania.

Det bekreftet landslagssjef Christian Berge på en mediebriefing onsdag formiddag.

Kristian Sæverås starter på benken.

Spania er foran Norge på keeperfronten i VM-statistikken. Gonzalo Pérez de Vargas topper med 40 i redningsprosent. Sæverås (35), Bergerud (30) og Rodrigo Corrales (30) følger bak.

– Spania har en spillestil i angrep som gjør at de ofte vil innenfor 9-meter for å skyte og gjerne enda et par meter til, sier Norges keepertrener Steinar Ege til NTB.

Bergerud har vært førstevalg i flere år for Norge. Sæverås er nå en klar nummer to og på vei opp.



