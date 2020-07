VM-vinner Sara Steen (25) beskriver ukjent drama før hun måtte legge opp

Gikk med dødsangst i flere uker. Så måtte den unge landslagsspilleren ta en blytung avgjørelse.

I vinter måtte den svenske landslagsspilleren Sara Steen (25) brått sette en sluttstrek over idrettssatsingen. Bare noen dager tidligere, like før jul, vant hun VM-gull i innebandy med Sverige for andre gang.

Hun har siden avvist gjentatte forespørsler om å snakke ut om hvorfor karrieren tok slutt. Men tirsdag forklarer hun årsaken i et blogginnlegg hos svenske Innebandymagasinet. En rekke av de største svenske mediene har også omtalt saken.

19. januar pådrar 25-åringen seg en hjernerystelse under en bortekamp mot Karlstad i den svenske superligaen. Den skal seinere vise seg å bli slutten på dagene som toppidrettsutøver.

I ukene som følger prøver Steen gang på gang å bestå tester for å bli klarert til neste kamp. Det greier hun ikke. Så en dag får hun godkjenning til å være med på trening.

Overlykkelig gleder hun seg til kveldens trening gjennom hele arbeidsdagen. Men da den kommer, merker hun fort at noe føles galt. Smertene blir verre og verre, men 25-åringen gjennomfører treningen.

- Vel hjemme innser jeg at noe er veldig galt. Det er fotball på TVen og jeg ser ikke spillerne på banen. Alt er tåkete og hodet hamrer mer og mer. Til slutt så mye at jeg ikke klarer å holde øynene åpne. Fra den kvelden herjet dødsangsten i meg i flere uker. Jeg trodde 100 prosent på at dette skulle bli min død, forteller Steen i blogginnlegget.

Sa nei til sykehus



Den nevnte skaden skjedde på tur med klubben hun har spilt for hele livet. Som stjernespiller i Endre IF fra Visby, har klubbfargene gult og svart betydd enormt mye for henne siden hun var seks år gammel.

Liggende på gulvet mens hun dupper av, hører hun folk rundt henne snakke om å sende henne på sykehus. Hun mener det ikke er behov for det, og konsentrerer seg mest om å ikke sovne.

En klubblege fra Karlstad beslutter likevel å kjøre henne til sykehuset, til tross for at Steen er litt sta og sier nei. I dag retter hun en varm takk til den nevnte legen for akkurat det.

GULLJUBEL: Sara Steen (nederst til venstre) og keeper Amanda Hill kunne feire med VM-trofeet etter å ha slått Sveits 3-2 i finalen, like før jul. Foto: (Bildbyrån)

Røntgenbildene fra den neste sykehusinnleggelsen avslører noe merkelig. Etter fire dager, der hun også har vært gjennom flere tester for et mulig hjerneslag, får 25-åringen en tøff beskjed. Legene forteller om en liten misdannelse i hjernen som det har blødd litt fra.

Sara Steen spør om hun har en liten hjerneblødning og hva det innebærer. Hvordan kan de få den bort slik at hun kan begynne å spille igjen?

- Om jeg skal være helt ærlig, så hørte jeg ikke ordentlig etter før jeg fikk høre ordene «hadde jeg vært deg, så hadde jeg ikke spilt innebandy igjen».

Inntil da hadde Steen sittet i sykehussenga, forberedt på å få dra hjem med gode nyheter. Isteden ble hele livet snudd på hodet. Det eneste hun greier å tenke på er at hun må prøve å unngå at hun begynner å gråte.

25-åringen forteller hun har trøbbel med å ta beskjeden fra legen innover seg, og ønsker hun hadde flere av sine nærmeste rundt seg. For ham var budskapet bare ord, men for henne er livet i ferd med å rase sammen.

Vanskelig å fatte



Etter å ha pratet mer med spesialister, får Steen beskjed om at hun kan forstette å spille innebandy hvis hun vil. Men hun er inneforstått med at det kan være risikabelt hvis noe skjer, selv om risikoen kanskje ikke er den største.

Den mangeårige Endre IF-spilleren er i villrede. Hun beskriver at hun først har vanskelig for å forstå hvordan hun skal slutte med en livsstil så lenge hun kan huske. Men én dag kjenner hun på følelsen av at nok er nok.

En lett treningsøkt, der hun kunne være med å spille kun for å ha det gøy, blir isteden kroken på døra. Steen forteller at hun var feig, redd og følte at hun ikke kom til å kunne ha samme spillestil som før. Da var det ingen vits, og det ville ikke være gøy lenger.

- Jeg følte på et vis at jeg var klar der og da. Etter det har det vært mange tøffe netter, dager, uker og måneder, forklarer Steen.

- Smerten eller mørket var nok ikke det verste. Det var elle tankene som kom med på kjøpet. Hvem er jeg nå uten innebandy? Hvordan ser folk på meg nå? Hva skal folk prate med meg om nå? Hva er jeg god på nå?

Den unge kvinnen fra Visby på Gotland forsøkte hele tida å være sterk og framstå som glad utad. Noen ganger ble det imidlertid for mye å holde igjen for både hjerte og kropp.

- Takknemlig for livet

Nå takker hun familie og venner som har vært der for henne og gang på gang har løftet henne opp i de tunge stundene.

Tirsdag, 171 dager etter kollapsen som etter hvert førte til at hun måtte legge opp, forteller Sara Steen at hun har det bra. Hun beskriver seg selv som lykkelig, og har innsett at hun er god på mange andre ting enn innebandy.

- Jeg kan trene, som jeg elsker å gjøre, og jeg sitter her og er takknemlig for livet, forsikrer 25-åringen.

Selv om hun måtte legge bort innebandykølla i vinter, kan den tidligere Sverige-forwarden se tilbake på to VM-gull, et VM-gull i U19-klassen, en rekke fine kampopplevelser med landslaget og uforglemmelige kamper foran det hun omatler som verdens heftigste publikum.

Hun har spilt med kapteinsbindet i Endre, klubben som oppfostret henne. To norske spillere, keeper Thea Ekholt og forwarden Karen Farnes, er for øvrig i stallen til den samme Gotland-klubben.

Sara Steen måtte gi seg etter 19 år i idretten hun elsker.

- Jeg er veldig stolt, fornøyd og takknemlig. Ønsker dere en fin sommer, og ikke glem å nyte livet! avslutter hun.