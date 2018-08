VM-vrakede Bjelland frir til Hareide

Andreas Bjelland var kritisk til Åge Hareide etter at han ble vraket til sommerens fotball-VM i Russland. Nå håper han på mer landslagsspill.

Den 30 år gamle forsvarsspilleren, som har norsk far, sier i et intervju med danske Ekstra Bladet at han ikke har gitt opp å komme inn i landslagsvarmen igjen.

– Jeg kommer aldri til å si nei til landslaget. Det er noe av det ypperste du kan oppnå som spiller, sier han.

Landslagssjef Åge Hareide sa i forbindelse med VM-vrakingen at han ikke følte halvt norske Bjelland var klar til kamp. Den vurderingen var hovedpersonen uenig i.

Siden skal ikke de to ha snakket sammen.

FC København-spilleren var heller ikke med da Hareide mandag presenterte troppen til de kommende landskampene mot Slovakia og Wales.

Nå rekker tilsynelatende Bjelland ut en hånd.

30-åringen står så langt bokført med 28 kamper for Danmark.

