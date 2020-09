Voldsom spurt sikret Ackerman etappeseier i Tirreno-Adriatico

Pascal Ackermann kom fra dypet og spurtet inn til seier i den første etappen av sykkelrittet Tirreno-Adriatico mandag.

Bora-Hansgrohe-rytteren så ut til å være presset inne da spurten nærmet seg slutten på den første etappen av det italienske rittet. Men så fant Ackerman en åpning ved sperringene, passerte Fernando Gaviria (UAE) og sikret tysk seier i Lido di Camaiore.

– Jeg fant en luke på høyresiden. Den var ikke stor, men det var nok, og jeg er bare lykkelig for at jeg vant i dag, sa Ackerman i et intervju vist på Eurosport etter målgang.

Tyskeren vant den 133 kilometer lange etappen på 2.57.55 timer. Danske Magnus Cort Nielsen (EF Pro Cycling) ble nummer tre.

Halvannen kilometer før mål gikk en rekke ryttere i bakken. Ut fra TV-bildene kunne det se ut som opptil 40 ryttere ble hektet av kampen om posisjoner før spurten. Alberto Dainese (Team Sunweb) og Tim Merlier (Alpecin-Fenix) var to av rytterne som havnet i bakken mot slutten av etappen, ifølge Procycling.

Carl Fredrik Hagen trillet inn til 82.-plass, 38 sekunder bak den tyske vinneren.

Rittet fortsetter tirsdag. Det venter en flat etappe på 201 kilometer fra Camaiore to Follonica.

