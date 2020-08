Voldsomt uvær da Roglic viste konkurrentene ryggen i Criterium Dauphine

Primoz Roglic vant 2. etappe av etapperittet Criterium de Dauphine, men torsdagens styrkeprøve vil bli husket for et ekstremt haglvær.

Den tidligere skihopperen Roglic slo til med en kilometer igjen til mål på etappen på 135 kilometer fra Vienne opp til Col de Porte. Han brukte sine tempoegenskaper og bare satt på setet og tråkket ifra konkurrentene.

Nærmest i mål kom franske Thibaut Pinot. Han endte åtte sekunder bak.

Sammenlagt i rittet som avsluttes søndag, leder Roglic med 12 sekunder foran Thibaut.

Det store skuffelsen var at fjorårsvinneren av Tour de France, colombianeren Egan Bernal, ikke klarte å svare da Roglic rykket.

Han falt ned til 4.-plass sammenlagt etter 10.-plass på etappen.

Ingen av de norske på start var med på å sette preg på etappen. Carl Fredrik Hagen på Lotto Soudal-laget var langt bak og endte som beste nordmann på 45.-plass nesten 17 minutter bak.

Hagl på størrelse med bordtennisballer

Hagen kom seg imidlertid i mål før et ekstremt uvær slo inn. Etter hvert begynte det nemlig å hagle noe voldsomt, og haglet skal ha vært på størrelse med bordtennisballer.

Uværet gjorde at flere ryttere måtte søke ly, men ikke alle slapp like billig unna.

Mens etappevinner Roglic kom seg under tak hos en Cyclingews-journalist sammen med kone og barn, var Deceuninck-QuickSteps Tim Declercq fortsatt ute i løypa da uværet satte inn.

Den 31 år gamle belgieren la ut et bilde på Instagram etter løpet som viser hvor hardt han ble rammet av haglet.

- Som om ikke Dauphine var tøft nok for beina, skriver han på Instagrams historie-funksjon, med et bilde av ryggen som viser solide avtrykk fra uværet.

Boasson og Kristoff måtte kjempe

Edvald Boasson Hagen og Alexander Kristoff var blant syklistene som måtte kjempe seg til topps på etappen mot haglet torsdag.

– Det var helt sykt, sier Carl Fredrik Hagen til VG.

Noen minutter etter at slovenske Primoz Roglic hadde gått over mål slo uværet til. Over halve feltet med flere norske syklister hadde ennå ikke nådd til topps.

– Jeg hadde akkurat kommet inn i bussen da det smalt et lynnedslag rett over oss her, og så begynte det å hagle noe voldsomt. Det var rimelig heftig, sa Hagen.

De andre norske gjorde det slik: 87) Vegard Stake Laengen (UAE) 16.59, 124) Edvald Boasson Hagen (NTT) 24.41, 133) Sven Erik Bystrøm (UAE) 24.52, 135) Alexander Kristoff (UAE) 24.54.

(©NTB)