Voldtektssaken mot Ronaldo legges vekk

Fotballspilleren Cristiano Ronaldo blir ikke siktet etter å ha blitt anklaget for voldtekt. Saken droppes på grunn av manglende bevis.

Det bekrefter statsadvokaten i Clark County i den amerikanske delstaten Nevada.

Den portugisiske fotballspilleren har vært under etterforskning etter at amerikanske Kathryn Mayorga (34) hevder hun ble voldtatt av Ronaldo i en hotellsuite i Las Vegas i 2009.

I en pressemelding står det at de ikke kan bevises at Ronaldo har voldtatt kvinnen og at politiet dermed legger vekk saken.

De mener saken ble svekket av at de ikke fikk samlet inn beviser på stedet i 2009. Årsaken til dette var at Mayorga ikke ønsket å identifisere Ronaldo eller si hvor voldtekten skal ha funnet sted.

Verken Ronaldo eller hans advokat Peter Christiansen har uttalt seg mandag.

I 2010 betalte Ronaldo kvinnen en betydelig sum for å droppe anklagene, men har hele tiden benektet at beskyldningene er sanne.

