Voldtektstiltalt Molde-spiller vurderer å anmelde Petter Northug

Petter Northug navnga en voldtektstiltalt Molde-spiller på sosiale medier. Nå vurderer Molde-spilleren søksmål.

Søndag gjorde Petter Northug det norske medier foreløpig har latt være å gjøre; navngi Molde-spilleren som er tiltalt for sovevoldtekt, skriver Nettavisen.

Under kampen mellom Rosenborg og Molde la skistjernen ut et bilde der spillerens navn ble etterfulgt av «ska fengsles». Bildet ble slettet etter kort tid, og Northug fulgte så opp med en beklagelse. Men spillerens advokat Øyvind Panzer Iversen mener Northug har gått langt over streken.

– Jeg har ikke fått drøftet dette med min klient ennå, men vi vil ta en vurdering på om vi skal ta tak i dette i form av å komme med et søksmål om oppreisningserstatning mot Northug, sier Iversen.

Northugs manager, Are Sørum Langås, forklarer situasjonen med at det ble lagt ut en film fra tribunen med sang om en spiller som skulle fengsles, og en tekst med innholdet i sangen.

– Dette ble umiddelbart slettet da han ble gjort oppmerksom på sammenhengen og saken rundt nevnte spiller, opplyser Langås.

Molde-direktør Øystein Neerland ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

– Vi ønsker ikke å bidra til debatt rundt dette, og henviser til spillerens advokat for ytterligere spørsmål, sier Neerland.

Saken mot spilleren skal opp i tingretten i midten av august. Han nekter straffskyld og har sagt at han ser fram mot å forklare seg for retten.

Molde Fotballklubb har valgt ikke å suspendere spilleren. Ifølge advokat Per Danielsen kan konsekvensene for Northug bli store.

– Northug har klart krenket uskyldspresumsjonen, den menneskerettslig beskyttede rett til å bli betraktet som uskyldig inntil det motsatte er bevist i en domstol, sier advokat Per Danielsen til ABC Nyheter.

