Norsk volleyball er rammet av en dopingsak. Stod-spilleren Dawid Fremel har testet positivt på det forbudte stoffet metylheksanamin, skriver Trønder-Avisa.

Ifølge avisen avla polakken den positive prøven etter en eliteseriekamp. Stod bekrefter saken i en pressemelding.

«Vår spiller Dawid Fremel er informert av Antidoping Norge (ADN) om at han har avgitt en positiv prøve under en dopingkontroll i Steinkjerhallen 14.10.2018», skriver klubben.

Metylheksanamin er et sentralstimulerende stoff og har blitt brukt i kosttilskudd for kroppsbyggere. Det står på dopinglisten over forbudte stoffer.

«Det vil rutinemessig bli avholdt en samtale mellom ADN, og eventuelle sanksjoner antas å bli presentert etter dette møtet», skriver Stod.

Fremel kom til Stod i sommer. Steinkjer-klubben opplyser at den ser alvorlig på saken.

