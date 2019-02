Vonn gjør som Svindal, gir seg etter VM

Den amerikanske alpinveteranen Lindsey Vonn gjør som Aksel Lund Svindal og avslutter karrieren med VM i Åre. Det meldte hun fredag på Facebook.

Det betyr at hun ikke kommer til å slå Ingemar Stenmarks rekord på 86 verdenscupseirer, hvilket har vært et mål for henne. Vonn sto med 82 etter forrige sesong, men mistet de første månedene av denne sesongen med en kneskade og har fortsatt så vondt i knærne at hun måtte avbryte sitt comeback i januar.

– Jeg kommer til å konkurrere i utfor og super-G i Åre neste uke, og det blir de siste rennene i min karriere, skrev Vonn i Facebook-meldingen.

– De siste årene har jeg hatt flere skader og operasjoner enn jeg har lyst til å innrømme. Jeg har alltid dyttet grensene i skisporten, og det har gitt meg forbløffende suksess, men også dramatiske fall. Jeg har aldri ønsket at historien om min karriere skal handle om skader.

Punktum

34-åringen har ikke hatt samme suksess i mesterskap som i verdenscupen, men hun ble OL-mester i utfor i 2010 og har to VM-gull (utfor og super-G i 2009). Hun håper å sette et ordentlig punktum i Åre, slik Svindal sist helg sa at han vil.

Den norske alpinkongen har i likhet med Vonn gjort comeback etter alvorlige skader, men plages så mye av knærne at han har gått ut av verdenscupen og sikter seg inn mot et siste hurra i Åre.

– De to siste ukene har vært blant de følelsesmessig mest utfordrende dagene i livet mitt, skriver Vonn.

Ikke enige

– Jeg sliter med å balansere det kroppen min forteller meg opp mot det hodet og hjertet tror jeg er i stand til. Dessverre er ikke hodet og kroppen enige, fortsetter hun.

– Etter mange søvnløse netter har jeg omsider akseptert at jeg ikke kan fortsette å konkurrere.

Hun vant verdenscupen sammenlagt i 2008, 2009, 2010 og 2012. Hun har også 16 sammenlagtseirer i ulike disiplincuper, åtte av dem i utfor.

Etter skaden hun pådro seg rett før sesongstart, sa hun at hun ville fortsette til neste sesong slik at hun kunne sette karrierepunktum i favorittbakken i Lake Louise. I stedet blir det i Åre ni måneder tidligere.

(©NTB)