Vorm signerte med Tottenham

Michel Vorm fikk ingen ny kontrakt med Tottenham i sommer. Nå er han tilbake i Premier League-klubben.

Den nederlandske keeperveteranen har signert en avtale som strekker seg ut inneværende sesong, melder Tottenham på sine nettsider.

Vorm hentes inn som følge av at førstevalget Hugo Lloris nylig pådro seg en skade som vil holde han på sidelinjen til på nyåret. Undersøkelser har vist at Lloris ikke trenger noen operasjon, men franskmannen står foran opp mot tre måneders opptrening.

Michel Vorm forlot Tottenham da kontrakten hans utløp i sommer. Nederlenderen kom til Spurs fra Swansea i 2014 og gjorde 47 kamper for Premier League-klubben.

Nå kan det meget vel bli flere opptredener mellom stengene.

Tottenham har slitt kraftig sportslig den siste tiden. 2-7-tapet for Bayern München i mesterligaen ble etterfulgt av 0-3-tap for Brighton i ligaen. Det er ikke hverdagskost for Harry Kane & co.

