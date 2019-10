Vraket miljøfarlig kunstgress fra Bodø havnet i Zagreb

Et gammelt og utslitt kunstgress fra Bodø skulle sendes til avfallsbehandling i Estland, men dukket opp på et idrettsanlegg i Zagreb, ifølge TV 2.

Bodø kommune bestemte i 2017 at kunstgresset i Nordlandshallen må byttes ut. Det gamle er utslitt og ble skiftes ut av et av Norges ledende kunstgressleverandør, ProTurf.

Av miljøhensyn har Bodø kommune fattet et bystyrevedtak om at gammelt kunstgress skal leveres til et godkjent avfallsmottak. Det sto også tydelig i kontrakten at gresset skulle kastes i Estland.

Flere trailere fraktet kunstgresset og det miljøfarlige avfallet ut av Norge. ProTurf leide inn det estiske selskapet Advanced Sports Instalations Europe (ASIE) for å ta hånd om det gamle kunstgresset.

ASIE skal derimot ha solgt gresset videre. Ifølge TV 2 dukket det opp igjen på en idrettsplass utenfor Zagreb.

«Vi er glade for å tilby deg vårt beste bruktgress fra Norge. Denne innendørsbanen i full størrelse ble nylig fjernet fra Nord-Norge, Bodø, Nordlandshallen», sto det i eposten en mulig kjøper fikk fra ASIE.

– Det synes jeg er alvorlig. Videresalg av kunstgresset var aldri et tema og helt uakseptabelt på grunn av banens tilstand, sier Lars Bang i Bodø kommune.

ASIE nekter overfor TV 2 for at de selger brukt kunstgress fra Norge videre i Kroatia. TV 2 har fått tatt prøver av en bane med brukt kunstgress i landet, og et laboratorium godkjent av FIFA har slått fast at kunstgresset «etter all sannsynlighet» stammer fra Nordlandshallen.

