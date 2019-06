Vuelta-vinner dopingdømt: Froome kan få tittelen

Den tidligere proffsyklisten Juan José Cobo har testet positivt for doping og kan miste Vuelta a España-tittelen fra 2011. Chris Froome blir i så fall vinneren.

Cobo vant på hjemmebane for hele åtte år siden, men torsdag melder det internasjonale sykkelforbundet (UCI) at han har testet positivt for doping under rittet.

Froome ble toer sammenlagt, og kan dermed bli tildelt seieren. Det blir et lite plaster på såret til Froome, som onsdag krasjet stygt på sykkelen i Frankrike. Han mister årets Tour de France.

ICU opplyser at det har vært avvik i spanske Cobos biologiske pass. Det er rytterens medisinske profil med resultater av alle avlagte dopingprøver over en periode.

Cobo la opp i 2014.

