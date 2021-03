WA godkjente plan for å slippe Russland inn i friidretten igjen

Det internasjonale friidrettsforbundet (WA) mener at planen for gjeninnsettelse av Russlands friidrettsforbund i idretten er god nok.

Det opplyser WA etter å ha blitt anbefalt å godkjenne planen av arbeidsgruppen som jobber med Russland-saken. Den ledes av den norske antidopingeksperten Rune Andersen.

Russlands friidrettsforbund (Rusaf) har vært utestengt siden 2015 på grunn av omfattende dopingjuks. Den siste tiden er det blitt gjort store framskritt med en kulturendring som gjør at russerne nærmer seg å kunne konkurrere under eget flagg igjen.

WAs styre godkjente enstemmig anbefalingene fra Andersen-kommisjonen.

– Jeg tror ikke det har gått en uke av min presidentperiode uten at jeg har måttet svare på spørsmål om Russland og sporten vår. Jeg er ekstremt takknemlig overfor arbeidsgruppen, deres eksperter og Rusaf for at de har utarbeidet et detaljert veikart for å gjenoppbygge tilliten, sier WA-president Sebastian Coe.

WA opplyser også at det på et styremøte 17. og 18. mars vil diskutere hvorvidt inntil ti russiske utøvere skal få konkurrere under nøytralt flagg i OL og andre internasjonale stevner i år.

