WADA ber IOC bruke gamle prøveglass til dopingtester under OL

Verdens antidopingbyrå (WADA) anbefaler IOC å bruke dopingprøveglass fra 2016 under vinterlekene i Pyeongchang.

Det skjer etter at det er blitt påvist at de nye prøveglassene som ble lansert i 2017 lar seg åpne og lukke igjen uten at det etterlates merker.

Den internasjonale OL-komiteen uttrykte tidligere i uken sterk bekymring da det ble kjent at prøveglassene lar seg åpne. Sveriges antidopingbyrå har besluttet ikke å benytte de nye glassene.

WADA meldte onsdag at byrået har fått bekreftet at de nye glassene, produsert av sveitsiske Berlinger, lar seg åpne uten at det etterlater spor, uavhengig av om prøvene har vært fryst ned eller ikke.

Har nok 2016-glass

Torsdag meldte WADA at det har tilstrekkelig mange prøveglass av 2016-versjonen, som ble brukt i Rio de Janeiro-lekene, til å dekke behovet for testprogrammet i Pyeongchang-OL.

– Det er vår klare anbefaling til IOC at de bruker den tidligere modellen, som fortsatt benyttes av flere testinstanser i ulike land. Dette er å betrakte som en forholdsregel for å garantere dopingkontrollprosessens integritet under lekene, sa WADA-direktør Olivier Niggli.

– WADA vil fortsette å samle informasjon og utforske løsninger på lang sikt sammen med Berlinger og andre. Firmaet har allerede gått med på å gjenoppta produksjonen av 2016-modellen i påvente av en annen løsning.

Feilet

Prøveglassene som benyttes ved dopingtesting skal etter forsegling ikke være mulige å åpne uten å ødelegges, men det viste seg at russerne som drev med organisert dopingjuks under Sotsji-OL greide å åpne og forsegle prøveglassene igjen slik at prøver kunne byttes ut.

Siden har det vært prioritert å gjøre glassene stadig mer sikre for å hindre manipulasjon, men 2017-modellen har altså vist seg ikke å fungere etter hensikten.

