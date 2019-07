WADA har identifisert 298 utøvere med mistenkelige dopingprøver fra Moskva-laboratorium

En rekke utøvere har grunn til å skjelve i buksene etter at Verdens antidopingbyrå (WADA) har begynt å få oversikt over 2200 dopingprøver fra Moskva-laboratorium i Russland.

WADA opplyser nemlig i en pressemelding denne uken at de har indentifisert nærmere 300 utøvere med mistenkelige dopingprøver og at de allerede har samlet sammen bevis mot 43 av disse utøverne.

De opplyser ikke om hvilke utøvere det gjelder, men antidopingbyrået har sendt bevismaterialet videre til de aktuelle internasjonale forbundene som i førsteomgang har ansvar for å straffe utøverne dersom de finner dette riktig.

Det har også enkelte forbund allerede begynt å gjøre.

Forrige uke ble det blant annet klart at Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) har utestengt russerne Aleksandr Tsjernysjov og Aleksandr Petsjenkin i fire år.

WADA opplyser samtidig at de står klare til å ta sakene videre til Idrettens voldgiftsrett (CAS) dersom forbundene ikke agerer selv.

FORNØYD: Gunter Younger gleder seg over fremskrittene WADA har gjort i jakten på de som jukser. Foto: Yasuyoshi Chiba (AFP)

- Utmerket utvikling



I mellomtiden kommer WADA til å fortsette arbeidet med de øvrige mistenkelige prøvene som er funnet.

Det forteller tyske Gunter Younger, direktør for WADAs etterretning og etterforskning.

- WADA fortsetter den gode fremgangen i denne store og komplekse saken, sier Younger.

Han gleder seg over at de begynner å se de første resultatene av arbeidet som er lagt ned og mener at de nå har kommet enda et steg nærmere med å ta de som har jukset.

- Dette er en utmerket utvikling for ren idrett og utøvere fra hele verden, sier Younger.

La press på Russland

Det var i januar at WADA endelig fikk tilgang til prøvene ved laboratoriet i Moskva.

Russlands antidopingbyrå (RUSADA) ble i 2015 utestengt fra WADA som følge av avsløringer om et statsstøttet dopingprogram i russisk idrett.

RUSADA ble imidlertid gjeninnlemmet i WADA i september i fjor etter at det ble klart at antidopingbyrået ville få full tilgang på laboratoriet i den russiske hovedstaden.

I både januar og april har etterforskere fra WADA vært på plass i Moskva-laboratoriet og samlet enorme mengder data, og nå begynner man å se resultatet av den omfattende etterforskningen.