WADA utestenger Russland fra internasjonale konkurranser i fire år

Verdens Antidopingbyrå (WADA) følger sitt eget utvalgs innstilling. Det ble bestemt på et styremøte mandag.

Det melder NRK.

Straffen betyr dermed at Russland ikke kan stille som egen nasjon under de kommende sommerlekene i Tokyo i 2020. Det samme gjelder vinter-OL i Beijing i 2022, samt en lang rekke andre internasjonale stevner og mesterskap.

Får delta i fotball-EM

Utestengelsen vil ikke gjelde neste års fotball-EM, der Russland er kvalifisert og skal være en av 12 vertsnasjoner. Dette fordi det ikke er ansett som en global konkurranse.

Inntil videre får avgjørelsen heller ikke konsekvenser for russiske utøvere i verdenscuper.

Ifølge nettstedet Insidethegames ble utestengelsen besluttet enstemmig.

Det var i slutten av november at et utvalg nedsatt av WADA foreslo at Russland bør utestenges fra all idrett i fire år.

Det skjer etter at utvalget over flere år har etterforsket russernes forsøk på å skjule dopingbruk. Konklusjonen fra etterforskningen er nådeløs.

LES OGSÅ: Forbauset over nordmenn: - Hvis jeg var Ødegaard, da hadde jeg vært irritert



På et styremøte i Lausenne i Sveits mandag tok WADA stilling til saken. Russland er nå utestengt fra internasjonale idrettsmesterskap de neste fire årene.

Visepresident i Wada, Linda Hofstad Helleland, fortalte til NTB før avgjørelsen at hun kom til å kreve en uforbeholden innrømmelse fra russerne. Etter avgjørelsen la hun ut en twittermelding der hun frykter at dette ikke er nok.

- Jeg er ikke fornøyd med beslutningen vi gjorde i dag, men det er så langt vi kunne gå, sier Helleland til NRK. Mandagens styremøte var hennes siste som visepresident i anti-dopingorganisasjonen.

- Ikke en straff som svir

Hun mener WADA-avgjørelsen betyr at vi kan oppleve flere hundre russiske utøvere både i Tokyo og Beijing.

- Det er ikke noen straff eller reaksjon som svir på noen som helst måte, mener hun.

For Russlands del kunne det faktisk vært verre. Russiske utøvere som kan sannsynliggjøre at de ikke har hatt befatning med doping, skal kunne delta som «nøytrale utøvere». Også dette er i tråd med innstillingen fra WADAs uavhengige komité for regeletterlevelse (CRC).

Russland har gått kraftig til angrep på WADA-utvalgets innstilling og mener det er internasjonal lobby med ønske om å utelukke Russland fra idretten som står bak anklagene om systematisk juks.

Russerne har mulighet til å anke saken til Idrettens voldgiftsrett (CAS). Det er ennå ikke kjent om de benytter seg av muligheten. De har tre uker på seg til å levere en anke.

LES OGSÅ: Sportsintervjuet: Camilla Herrem



Fakta Fakta om WADA-utvalgets innstilling med bakgrunn i påstander om russisk dopingjuks: ↓ * Det russiske antidopingbyrået RUSADA ble i 2015 suspendert fra Verdens antidopingbyrå WADA for omfattende brudd på dopingreglene tilbake til 2011. * I 2016 avdekket McLaren-rapporten at russiske utøvere deltok i et statlig dopingprogram, der blant annet positive dopingprøver ble byttet ut med negative under vinterlekene i Sotsjij i 2014. * IOC gikk likevel ikke med på å utestenge Russland fra sommer-OL i Rio i 2016, selv om en rekke friidrettsutøvere individuelt ble nektet deltakelse. * Etter stort press ble Russland utestengt fra vinter-OL i Sør-Korea i 2018, men russiske utøvere kunne delta under nøytralt flagg som «olympiske idrettsutøvere fra Russland (OAR)». * Høsten 2018 ble RUSADA tatt inn i varmen i WADA, til store protester. * I november 2018 startet WADA omfattende undersøkelser knyttet til dopinglaboratoriet i Moskva. * Over 2.000 prøver er analysert og WADA mener disse i stor grad er manipulerte. * WADAs regelkomité har på bakgrunn av disse funnene anbefalt å utestenge RUSADA på nytt, noe som kan bety utestengelse av Russland fra OL og VM i en rekke idretter i fire år framover. * Russland har nektet for å ha stått bak statsstyrt doping. * WADAs styre skal mandag ta stilling til regelkomiteens innstilling om å utestenge Russland. (©NTB)

LES OGSÅ: Charlotte Kalla advarer Norge

LES OGSÅ: Iversen fnyser av Klæbo-utspill: - Dummeste jeg har hørt