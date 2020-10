Wadji ble helten. Men det var feiringen som ble snakkisen i pausen

Ibrahima Wadji ble den store helten i Rogalandsderbyet, da Haugesund slo Viking 0-1 på bortebane.

Viking - Haugesund 0-1

Viking var tilbake på banen etter at Veton Berisha testet positivt for Covid-19, og hele laget havnet i karantene.

Ibrahima Wadji ønsket derimot ikke å gi noe «velkommen tilbake»-gave av den grunn. Senegaleseren sendte gjestene opp i føringen etter et voldsomt rykk som parkerte resten av Viking-forsvaret.

Laget valgte å feire på en litt uortodoks måte, og satt seg ned i en klynge for så å peke på det røde «Stopp rasismen!»-båndet på armen.

- Det er bare noe vi finner på der og da. Vi mener at dette er en veldig viktig sak, og velger derfor å peke på båndet vi har rundt armen. Det var et fint mål også, så det var bare å nyte reprisen, sier Haugesunds Bruno Leite til Eurosport.

FEIRET: Her feirer Haugesund-gjengen scoringen til Ibrahima Wadji. Foto: Carina Johansen (NTB)

Wadjis fjerde scoring for sesongen ble også kampens eneste, og gultrøyene tok med seg alle poengene hjem i Rogaland-derbyet.

Høy temperatur

Kristoffer Velde var en fornøyd mann etter at de tre poengene var sikret på Viking stadion.

- Det var mye temperatur utpå der i dag, og det er deilig det i et derby, forteller Kristoffer Velde, som spilte en god kamp, etter oppgjøret.

Fredrik Pallesen Knudsen var bunnsolid bakerst hos gjestene, og innrømmer at følelsene tok overhånd i det dommeren blåste av kampen.

- Fantastisk deilig seier, så dette var godt. Vi jublet kanskje litt for mye, så det var kanskje ikke helt bra. Det er lett å få litt ekstra tenning i sånne kamper, så de ble nok litt provoserte.

- Ufattelig avgjørelse

Det oppstod en situasjon i sluttsekundene hvor innbytter Sondre Aukland ble dyttet over ende, og det ble ropt på straffespark.

- Klareste straffen i år på stadion her i år. Hvis det der ikke er straffe, så forstår jeg ingenting. Helt ufattelig for meg at dette ikke ender med straffe, man ser jo at han blir meid ned bakfra, oppsummerer en tydelig skuffet Bjarne Berntsen etter tapet.

Tommy Høiland kom inn og markerte seg på godt og vondt i den tiden han fikk.

- Jeg har vært verre enn dette her tidligere, så jeg syntes ikke det var så ille. Det klart når man står og jubler opp i ansiktet på en 16 åring, så må man si ifra, sier profilen til Eurosport.

Stor Viking-sjanse

Haugesund startet oppgjøret godt i Stavanger, og skapte flere farligheter med Ibrahima Wadji i spissen.

Men hjemmelaget jobbet seg fint inn i kampen, og tolv minutter inn i den første omgangen kom kampens første mulighet. Viking rullet opp en fantastisk kontring, og Veton Berisha spilte igjennom Fredrik Torsteinbø alene med keeper.

Dessverre for vertene fikk kapteinen en meget svak berøring, og Helge Sandvik fikk en enkel jobb med å hindre scoring.

Wadji-scoring

Viking fortsatte å presse på fremover, men gjestene fra Haugesund skulle få bli det første laget til å juble.

Nevnte Wadji fikk ballen halvveis inn på Vikings banehalvdel, og satt på turboen. Den farten var det ingen som klarte å følge, og senegaleseren kunne med det trille inn ledelsen alene med Iven Austbø.

- Det er bare å slå pasningen, så tar han den. Han er så rask, fortalte Haugesunds Bruno Leite til Eurosport i pausen.

De fremmøtte på Viking Stadion fikk servert en underholdende første omgang, for begge lag fortsatte å angripe. Hjemmelaget leverte flere gode angrep, men hadde problemer med nøyaktigheten i den siste tredjedelen.

Haugesund fikk en gavepakke av Austbø med få minutter igjen av omgangen, men Kristoffer Velde brukte for lang tid i avslutningsøyeblikket og skuddet ble blokkert.

Solide Haugesund

Gjestene holdt ledelsen til pause, og kom best i gang etter hvilen. Bruno Leite fikk stilt siktet, og sendte i vei et prosjektil mot Viking-målet. Kun en god Iven Austbø stod i veien for en strålende scoring.

I jakten på utligning valgte Bjarne Berntsen å sette inn på hele fire nye spillere halvveis, blant de islendingen Samúel Fridjónsson som var tilbake i Viking-trøya etter et opphold i Tyskland.

Det fikk ingen umiddelbar virkning mot et solid Haugesund-forsvar. Innbytterne Tommy Høiland og Sondre Auklend klarte faktisk å dra på seg hvert sitt gule kort i samme situasjon, få minutter etter innhoppet.

Viking fikk en god mulighet minutter før slutt, men Sandvik stod fjellstøtt på avslutningen til Aukland og sikret med det alle tre poengene for Haugesund.