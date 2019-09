Wadji får lengre kontrakt i Haugesund tross dopingdom

- I FK Haugesund tar vi vare på hverandre, konstaterer klubbens sporstlige leder.

Haugesund-spiss Ibrahima Wadji (24) ble nylig idømt 14 måneders utestengelse av Antidoping Norge. Han testet positivt for morfin før oppgjøret mot Kristiansund i mai, og skyldte i etterkant på en medisin han hadde brukt mot magetrøbbel.

Nå har FKH likevel valgt å forlenge avtalen de har med den sengalesiske spissen. Haugesund bekrefter på eget nettsted tirsdag at Wadji har forpliktet seg til å samarbeide ut 2022.

Wadjis forrige kontrakt varte til 31. desember 2021, altså omtrent halvannen sesong etter at han igjen kan spille fotball på toppnivå.

- Vi som klubb har stilt opp for Ibrahima Wadji helt siden han fikk beskjed om den positive dopingprøven, og kommer til å støtte han også i tiden fremover. I den forbindelse har han takket ja til en kontraktsforlengelse på et år, slik at vi blir minst mulig skadelidende som følge av utestengelsen han har blitt ilagt, sier sportslig leder Eirik Opedal i FK Haugesund, og tilføyer:

- Det synes vi vitner om stor raushet fra Ibrahima, men er også veldig illustrerende for ånden i klubben og lojaliteten blant spillerne våre. I FK Haugesund tar vi vare på hverandre.

Wadji kom først til FKH på lån fra Molde i fjor sommer. Etter et vellykket opphold i hos haugalendingene ble overgangen gjort permanent etter sesongslutt i 2018.

Haugesund og Wadji inngikk da en treårskontrakt. Nå er altså denne avtalen utvidet til å gjelde i enda et år.

24-åringen har fortsatt mulighet til å anke utestengelsen fra Antidoping Norge inn til Norges Idrettsforbunds domsutvalg.