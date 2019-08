Wadji utestenges i 14 måneder

FK Haugesund-spissen testet positivt på stoffet morfin.

Ibrahima Wadji (24) utelukkes for spill i 14 måneder. Det bekrefter FK Haugesund på sine hjemmesider. Han kan begynner å tre med laget etter ett år.

Morfin står på dopinglisten og er klassifisert i Dopinggruppe S7 blant stoffer som er forbudt i konkurranse.

Wadji testet positivt i forbindelse med kampen mot Kristiansund 19. mai 2019. Han er dermed utilgjengelig for spill i kamp fram til 19. juli 2020.

Mener det er strengt

Via advokat Trond Jarle Bachmann sier Wadji at han synes straffen er svært streng, og at han vurderer å anke. De legger til grunn at Wadji har blitt trodd på at han ikke hadde til hensikt å få en prestasjonsfremmende effekt av stoffet og at han kun har utvist ubetydelig skyld.

- Vi vil derfor foreta en grundig vurdering av avgjørelsen før vi tar stilling til om denne skal vedtas eller behandles av Domsutvalget i NIF, heter det i uttalelsen fra advokaten.

FKH skriver at de er glade for å endelig få en avgjørelse i saken, og de forholder seg enn så lenge til det Påtalenemnden har avgjort.

- Inntil det avklart om avgjørelsen blir stående, eller om saken skal behandles i Domsutvalget, tar klubben Påtalenemndens avgjørelse til etterretning, sier styreleder Leiv Helge Kaldheim, som påpeker at dette er en trist sak for både Wadji og klubben.

Ble koblet med Rosenborg

Wadji storspilte i vår for Haugesund, og var blant annet koblet med en overgang til Rosenborg. Han kom til Haugesund fra Molde for omtrent én million kroner før sesongen.

Angriperen scoret fire mål på sine ti eliteseriekamper i sesongen 2019.

FK Haugesund ligger på tiendeplass i Eliteserien med 24 poeng på 19 kamper. Klubben er fem poeng over kvalifiseringsplassen.