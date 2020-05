Walker slaktes for egen oppførsel under koronakrisen: - Det holder ikke

Kyle Walker (29) slaktes for flere brudd på retningslinjene knyttet til virusutbruddet. Nå hevdes det at Premier League-stjernen har tatt kontakt med både supportere og Pep Guardiola.

Over 200.000 er registrert smittet og over 31.000 er døde av koronaviruset i Storbritannia som har innført strenge retningslinjer for befolkning i håp om å bremse ned smitten.

Walker har imidlertid i løpet av de siste ukene brutt retningslinjene gjentatte ganger og får nå mye kritikk som følge av sin oppførsel.

Det hjalp tilsynelatende heller ikke at Walker tok på seg en offerrolle forrige uke da han i en kommentar på Twitter skrev at han følte seg trakassert.

Engelskmannen følte seg forfulgt av tabloidavisene som en rekke ganger har avslørt Walkers regelbrudd.

- I en tid hvor alt fokuset forståelig nok er på Covid19, når skal også mental helse bli tatt med i betraktningen, en sykdom som treffer mennesker helt forskjellig? Jeg er et menneske, med følelser som alle andre, skriver blant annet Walker.

Slaktes av anerkjent fotballskribent



Manchester City-spilleren får imidlertid lite sympati for sitt innlegg.

Daniel Taylor, skribent for den anerkjente sportsavisen The Athletic, kom i helgen med en nådeløs dom over Walkers oppførsel i en kommentar.

- Det Walker må forstå er at hvis alle skulle hatt den holdningen hans, så hjelpe oss, skriver blant annet Taylor.

Han viser til de mange som har dødd av viruset og at Walker tilsynelatende gir blaffen i reglene som er satt.

- Beklager, Kyle, men det holder ikke. Det er kanskje på tide å ta ansvar for dine handlinger. Eller kanskje tenkte på Pep Guardiola som sørger over moren sin som døde etter å ha blitt smittet av koronaviruset, skriver Taylor.

Festet med eskortepiker og reiste på besøk til familiemedlemmer

Walker kom i medienes fokus allerede i starten av april da han til tross for de strenge retningslinjene som da var innført i landet, festet med en venn og to eskortepiker.

Dette skal ha skjedd dagen før Manchester City-profilen, via Twitter, oppfordret klubbens tilhengere til å holde seg hjemme og følge det nasjonale helsevesenets råd for å unngå mer spredning av koronaviruset.

Forrige uke ble høyrebacken avbildet mens han møtte sin søster i Rotherham, sine foreldre i Sheffield og mens han var på en sykkeltur med en kamerat i nærheten av sin leilighet i Manchester - alt i strid med oppfordringene fra myndighetene.

- Walker har tatt kontakt med Guardiola og fans

Fotballskribent Daniel Taylor er på ingen måte den eneste som har reagert på Walkers oppførsel.

Mandag skriver Daily Mail at Manchester City-supportere har sendt inn klager til klubben som følge av Walkers oppførsel.

Kilder forteller imidlertid samtidig til avisen at Walker skal være svært lei seg som følge av dette.

Høyrebacken hevdes å ha svart flere av supporterne på epost og sendt noen av dem drakter i posten.

Han skal også ha beklaget sin oppførsel til både City-manager Pep Guardiola og sportsdirektør Txiki Begiristain.

Walker har foreløpig ikke blitt straffet av sin egen klubb, men det hevdes at han trolig vil motta en bot så fort City har sett nærmere på de siste uker hendelser.