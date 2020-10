Wanjiru utestengt i fire år for doping

Den kenyanske langdistanseløperen Daniel Wanjiru er utestengt i fire år for doping. Han felles av unormale verdier i sitt biologiske pass.

Det opplyser friidrettens integritetsenhet (AIU), som slår fast at det er «svært sannsynlig» at Wanjiru har benyttet ulovlige metoder.

Wanjiru vant Amsterdam maraton i 2016 og London maraton i 2017. 28-åringen har vært suspendert siden april, etter at en blodprøve fra 9. mars viste et «ekstraordinært høyt» hemoglobinnivå.

– Vår tidligere antakelse er bekreftet. Det er svært usannsynlig at hans profil er resultat av en normal fysiologisk eller en patologisk tilstand, og det er svært sannsynlig at den ble forårsaket av bruk av forbudte metoder, med eller uten bruk av forbudte midler, heter det i AIUs konklusjon.

Wanjirus resultater fra og med datoen for blodprøven er annullert.

– Vi er svært skuffet over denne avgjørelsen. Vi understreker at det aldri er funnet forbudte stoffer i Daniels prøver, og vi er overbevist om at han er uskyldig, heter det i en uttalelse fra hans agentfirma.

Han har frist til november med å anke.

