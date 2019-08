Warholm vant superduellen i Zürich, brøt drømmegrensen

En råsterk Karsten Warholm viste Raj Benjamin ryggen under Diamond League-finalen i Zürich torsdag og er fortsatt ubeseiret på 400 meter hekk denne sesongen.

Sunnmøringen løp historiens nest beste 400 meter hekk og klokket inn til supertiden 46,92. Warholms gamle personlige rekord var på 47,12.

Kun én mann har løpt fortere enn nordmannen i friidrettshistorien. Verdensrekordholder Kevin Young løp på 46,78 for 27 år siden. Den tiden er Warholm nå for alvor på skuddhold til å utfordre.

Nordmannen kom til torsdagens finale med fire Diamond League-seirer denne sesongen, men hadde til gode å møte mannen som ser ut til å bli hans hardeste konkurrent i kampen om VM-gullet i høst. Ikke rart det var knyttet mye spenning til duellen i Zürich.

Den gikk Warholm seirende ut av på fenomenalt vis.

Prestisjetungt

Benjamin fikk tiden 46,98 og senket sin personlige rekord med fire hundredeler. Det er første gang i historien at to utøvere løper under 47 sekunder i samme løp.

Karsten Warholm ble nummer to i Diamond League-finalen både i 2018 og 2017. Begge ganger var han slått av Kyron McMaster. I 2017 ble han slått med 16 små hundredeler, mens seieren i fjor røk med enda knappere margin.

Torsdag kunne han endelig juble for en uhyre prestisjetung Diamond League-seier.

23-åringen kom til torsdagens superduell mot amerikanske Benjamin med knepent sterkest årsbeste av de to. Nordmannen hadde løpt på 47,12, mens Benjamin sto med 47,16.

Benjamin ikke fornøyd

Amerikaneren er klar på at han har mer å gå på.

– Jeg er ikke helt fornøyd og må rette på en enkelte ting, sa han til NRK.

Sesongens store mål for Warholm og Benjamin er VM i Doha. Mesterskapet går i månedsskiftet september-oktober, og det norske håpet er tittelforsvarer på spesialdistansen 400 meter hekk.

Etter torsdagens seier må han også finne seg i å komme til Qatar som favoritt til å forsvare gullet.

