Warholm dropper Doha-starten

Karsten Warholm (22) sesongdebuterer trolig først under Diamond League-stevnet i Roma 31. mai.

Warholm og trener Leif Olav Alnes har diskutert seg fram til at årets første Diamond League-stevne i Doha i Qatar 4. mai kommer for tidlig.

– Vi prioriterer en ekstra måned med trening, sier Alnes til NTB.

Alnes forteller at det også er andre grunner som støtter opp om avgjørelsen om å utsette sesongstarten.

– Vi forsøker å være utviklingsorienterte. I tillegg går ikke stevnet i Doha på samme stadion som det gjør i VM i 2019. Det har også hatt innvirkning på avgjørelsen, men har ikke vært like viktig som argumentet om en ekstra måned med trening, sier Alnes til NTB.

Om stevnet hadde gått på samme bane som i VM neste år kunne det ha vært en fin anledning til å teste forholdene. Nå finnes ikke den anledningen, og det gjør prioriteringen lettere.

Aktuelt

22-åringen fra Ulsteinvik er regjerende verdensmester på 400 meter hekk, og det knytter seg selvsagt en viss interesse rundt hvilke stevner han deltar i på starten av utendørssesongen.

Alnes sier det er aktuelt å delta i Diamond League-stevnene i Roma (31. mai), Oslo (7. juni) og Stockholm (10. juni).

Deltakelsen i Oslo er det ingen tvil om. Der er Warholm den største attraksjonen for Bislett Games-publikummet.

– I år er det i alt seks stevner i Diamond League med 400 meter hekk på programmet. De stevnene fungerer som kvalifisering til finalen i slutten av august. I fjor var det bare fire stevner i Diamond League med 400 meter hekk på programmet. Han vant to av dem, og det var nok til å sikre en plass i finalen den gang.

Warholm er i situasjonen som gjør at han blir invitert til alle stevner han har lyst til å delta i.

– Når du har tittelen er det lettere å komme med. Da blir du attraktiv for arrangøren. Det kan sammenlignes med munnhellet «det er dyrt å være fattig», sier Alnes til NTB.

Det er ikke like enkelt å få innpass i de store stevnene om du ikke er like god som sunnmøringen Warholm.

I tenkeboksen

Karsten Warholm har i alle år vært med i Florø Friidrettsfestival. I år kommer konkurransen 2. juni, bare to dager etter stevnet i Roma.

– Vi er i dialog med arrangøren og har et ønske om å støtte opp om Florø i både gode og onde dager. Utfordringen er at konkurranseprogrammet er tett. Vi trener for å konkurrere, men må også ta vare på kroppen. Vi får se hva det ender opp med, sier Alnes.

Han forteller at alt ser bra ut med tanke på Warholm og sesongen som starter opp om ikke altfor lenge.

– Vi prøver å være i angrep og utvikle oss. Foreløpig ser det bra ut.

