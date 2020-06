Warholm frykter juks under pandemien: - Gjør meg dritforbanna

Karsten Warholm (24) erkjenner at friidretten har en lang vei å gå og utelukker ikke at utøvere utnytter pandemien til å dope seg.

BISLETT (Nettavisen): Warholm deler sin frustrasjon med Nettavisen etter at han forrige uke imponerte stort på 300 meter hekk på Impossible Games på Bislett stadion i Oslo.

Den norske friidrettsstjernen forteller at han selv har blitt testet to ganger under koronatiden og skryter av det norske antidopingarbeidet.

- Det som jeg tror er problemet er at den testingen ikke blir gjort på de plassene som trenger det mest, sier Warholm til Nettavisen.

Russland som har opplevd stor mistanke om doping blant en rekke utøvere det siste tiåret, skal ha stoppet all testing i en periode denne våren.

- Jeg tror Russland bare er toppen av isfjellet. Vi vet at friidretten har store problemer med det her, forteller Warholm.

REKORDLØP: Karsten Warholm i aksjon på 300 meter hekk på Bislett forrige uke. Foto: (Bildbyrån)

Blir forbannet

Han legger ikke skjul på at dopingproblemene gjør han frustrert.

- Jeg håper vi kan få bukt med det. Juks er det styggeste jeg vet. Det gjør meg dritforbanna. Forhåpentligvis kan vi få en mer rettferdig idrett, sier den norske verdensmesteren.

Warholm forteller at temaet blir mye diskutert blant utøverne.

- Ja, selvfølgelig. Jo flere som blir tatt, jo større blir temaet, sier han.

Likevel prøver han å ikke la seg påvirke negativt.

- Hva skal jeg gjøre? Hvis folk doper seg så får de enda en fordel. Hvis jeg tror de doper seg så får de enda en fordel. Jeg nekter å gi dem den fordelen. Jeg skal bare trene så hardt at de tar en pille for mye, forklarer Warholm.

Han gjentar at han er fornøyd med at Norge har kommet langt i antidopingarbeidet, men er også tydelig på at alle har noe å gå på.

- Det er opplagt ingen som har kommet i mål noen plasser i verden, men jeg tenker at vi er på rett vei og det får være en god start, sier Warholm.

Svekket antidopingarbeid



Det ble tidlig kjent at virusutbruddet har fått store konsekvenser for antidopingarbeidet i verden og flere utøvere i diverse idretter og eksperter har uttrykt bekymring for at enkelte benytter anledningen til å dope seg.

- Det er i hvert fullt mulig å gjøre det, sa dopingekspert Mads Kaggestad til Nettavisen tidligere i vår.

- For de som benytter seg av ulovlige metoder og dopingpreparater, som kanskje har latt seg friste av tanken, så er dette en gylden mulighet. Det er helt klart fordelaktig for de som har uærlige hensikter med den situasjonen som er nå, forklarte dopingeksperten.

Også i Norge er det ifølge NRK blitt gjennomført langt færre dopingtester i år i forhold til i fjor.

- Det er en utfordring og et problem for troverdigheten til internasjonal idrett at vi nå har gått mange uker med svært lite testing i internasjonal idrett. Jeg er bekymret for det, sier Anders Solheim til NRK. Han er daglig leder i Antidoping Norge.

Bekymret er også den norske verdensmesteren i boksing Cecilia Brækhus som allerede i april uttalte seg skeptisk til manglende testing i USA der hun oppholder seg.

Nylig bekreftet også Warholms amerikanske rival Rai Benjamin til NRK at han frykter utøvere utnytter pandemien til å jukse.