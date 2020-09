Warholm jaktet verdensrekord - leverte sesongens svakeste løp

Karsten Warholm (24) vant likevel oppskriftsmessig i Tsjekkia.

Den norske friidrettsstjernen løp inn til tiden 47.63 sekunder på favorittdistansen 400 meter hekk under et stevne i tsjekkiske Ostrava tirsdag ettermiddag.

Det er 24-åringens svakeste tid denne sesongen. Warholm vant likevel løpet som han ville i konkurranse med et forholdsvis svakt felt. Ludvy Vaillant fra Frankrike tok 2.-plassen med 49,14, mens treer Vit Müller fra Tsjekkia kom i mål på tiden 50,18.

- Det virker som han datt litt ut av rytmen, får ikke maksimal flyt. Han slår litt oppgitt ut med armene. Men husk at dette er sju tideler bedre enn da han ble verdensmester i London i 2017, og nå er det bare en oppgitt Karsten Warholm som ikke skjønner noe når han løper midt på 47-tallet, sa NRK-kommentator Jann Post etter målgang.

OPPGITT: Karsten Warholm ristet oppgitt på hodet etter løpet i tsjekkiske Ostrava tirsdag kveld. Foto: NRK

Dermed klarte han heller ikke denne gangen å hamle opp med Kevin Youngs verdensrekord fra 1992. Den lyder på 46,68 sekunder.

Det betyr at Trine Hattestads verdesrekrod i spyd fra 2000 enn så lenge blir stående som den siste verdensrekorden satt av en nordmann i friidrett.

Rodal: - Ble litt tripping

Løpet startet med en tjuvstart, noe som førte til at Warholm, som smalt ut av blokka, trolig svidde av en del unødvendig krutt.

Da løpet kom i gang gikk Warholm hardt ut, men kom ut av rytmen mot slutten og brukte for mange steg mellom hekkene.

- Han må opp på 15 steg og da blir det blir litt tripping mot slutten på to av de ti hekkene og da setter man ikke verdensrekord, sa NRK-ekspert Vebjørn Rodal.

Seig verdensrekord

I forkant av løpet i Tsjekkia ble det bygget opp til at nordmannen endelig skulle ta Kevin Youngs verdensrekord, som ble satt under OL i Barcelona i 1992.

Youngs rekord er på 46,68 sekunder og har altså stått i 28 år.

Warholm snuste på rekorden allerede under et Golden League-stevne i Stockholm tidligere denne sesongen. Da løp han inn på solide 46,87 sekunder.

Den råsterke tiden kom etter at Warholm hadde sparket borti den siste hekken og uten det uhellet, hadde nok verdensrekorden blitt satt i det løpet.

Gledet seg over tilskuere

I forkant av stevnet i Ostrava, gjorde han lite for å dempe forventningene.

- Jeg føler meg i strålende form. Alt har gått veldig bra så langt, og vi har hatt en flott flytur. Været blir også bedre. Jeg skal gi maks igjen, sa han til arrangøren.

24-åringen la heller ikke skjul på at han gledet seg ekstra over at Golden Spike Ostrava hadde åpnet for tilskuere. Tidligere denne sesongen har de fleste stevner gått for nesten tomme tribuner som en følge av Covid-19-pandemien.

- Jeg hører at det kommer tilskuere, og det er det som gleder meg mest, sa Warholm i forkant av stevnet.

Arrangørene i Tsjekkia hadde fått tillatelse til å slippe 5000 friidrettsfans inn gjennom portene. Forutsetningen for dette var at arenaen ble delt opp i ti soner, der det var klare begrensninger på hvor mange som kunne oppholde seg samtidig.

Veien videre

Hva som blir neste mulighet til å se Karsten Warholm i aksjon etter tirsdagens løp, er enn så lenge usikkert. I forrige uke opplyste teamet rundt friidrettsstjernen at det inntil videre ikke er plottet inn flere konkurranser på kalenderen.

Tidligere har det samtidig vært kommunisert at Warholm er høyaktuell for å løpe Diamond League-stevnet i Roma 17. september. Nylig sa toppidrettssjefen i Norges Friidrettsforbund, Erlend Slokvik, til NTB at hekkestjernen «mest sannsynlig» stiller i den italienske hovedstaden.

I forrige uke ble det også kjent at programmet for friidretts-NM i Bergen 18. til 20. september er endret. Forsøkene og finalen på 400 meter hekk er blant annet flyttet til lørdag og søndag.

Det åpner for at Warholm kan delta også der, selv om han løper i Roma et par dager i forveien.