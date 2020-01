Warholm kåret til Årets mannlige utøver

23-åringen stakk av med den gjeve prisen i konkurranse med blant annet Martin Ødegaard.

HAMAR/OSLO (Nettavisen) Det var knyttet stor spenning til prisen hvor blant andre Johannes Høsflot Klæbo, Viktor Hovland og Martin Ødegaard var nominert.

Til slutt var det Warholm som stakk av med glasskula.

- Jeg er ikke vant til å motta priser, så dette blir stort, sier Warholm før han, ikledd en oransje blazer, legger til.

- Jeg fikk en melding fra Jan Åge Fjørtoft som lurte på om jeg hadde på AaFK-jakke, men det har jeg ikke. Jeg er fra Ulsteinvik, sier han til latter fra salen.

Warholm hadde nemlig allerede vært oppe på scenen for å motta en pris, og hekkeløperen ble Idrettsgallaens store vinner da han også hentet hjem Årets navn.

- Det er enormt stort for meg å kunne stå og ta imot denne prisen. Vi jobber enormt hardt, og jeg ser litt tilbake da jeg var i Vallhall i Oslo og trente til utpå ettermiddagen på lille julaften og visste jeg skulle kjøre mange timer hjem. Det er selvfølgelig mange andre utøvere som hadde fortjent den prisen. Det begynner å bli enormt høyt nivå i norsk idrett, sier Warholm før han også takker juryen.

Nettavisen pratet med Warholm før utdelingen. Da kunne han avsløre at han ikke hadde forberedt en takketale om han vant. Se video øverst!

ÅRETS MANNLIGE UTØVER: Karsten Warholm fikk både utøvernes pris og ble kåret til årets mannlige utøver under idrettsgallaen på Hamar lørdag. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Mange hadde i forkant pekt ut Ødegaard og Warholm som favoritter til prisen, men det var altså hekkeløperen fra Ulsteinvik som stakk av med prisen i Hamar OL-amfi fredag.

Warholm har hatt et eventyrlig 2019. Han forsvarte VM-gullet på 400 meter hekk under friidretts-VM, og ble med det også første nordmann som har forsvart et VM-gull i friidrett. I tillegg satte han ny europeisk rekord med tiden 46,92 på distansen under Diamond League-finalen i Zürich i august.

23-åringens prestasjoner i 2019 har ikke gått ubemerket hen. I desember ble han av magasinet Track & Field News kåret til årets mannlige friidrettsutøver i verden. Han er den første nordmannen til å vinne prisen.

Tidligere på året ble han også kåret til årets mannlige friidrettsutøver i Europa for 2019, mens han også vant prisen som årets idrettsnavn, kåret av Norske Sportsjournalisters Forbund.