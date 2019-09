Warholm klar for VM-finale på 400-meter hekk

Treneren strålende fornøyd etter det norske gullhåpets overbevisende løp.

DOHA (Nettavisen): Dermed er det duket for et nytt nervedrama når Warholm igjen skal løpe VM-finale på 400-meter hekk kommende mandag.

23-åringen er regjerende verdensmester etter å ha vunnet distansen under VM i London i 2017.

Warholm løp i bane fire i det andre semifinaleheatet i Doha lørdag kveld, og hadde som ventet få problemer med å ta seg videre.

Nordmannen jogget inn de siste meterne i ensom majestet og noterte seg for tiden 48.28. Ingen var i nærheten av å tukte Warholm - som viser solid form før gullet skal deles ut.

23-åringen slapp å løpe mot sine to antatt sterkeste konkurrenter, siden både Rai Benjamin og Abderrahman Samba havnet i et annet heat.

Begge kvalifiserte seg enkelt og er klare til å møte nordmannen i mandagens gullkamp.

- Gud er fra Sunnmøre

Warholm mener det var en stor fordel å slippe å løpe mot duoen lørdag.

- Det får meg til å tro at Gud er fra Sunnmøre, spøker han.

Warholm var veldig fornøyd med gjennomkjøringen.

- Det var egentlig ganske fint. Jeg kjenner meg bra og fikk spart masse krefter, og da er jeg egentlig veldig fornøyd, sier Warholm til Nettavisen etter semifinalen.

Han påpeker at det ikke finnes et måleapparat for hvor mye krefter han faktisk sparte, men følelsen var veldig god etter målgang.

- Den sier at jeg kom komfortabelt inn, og jeg slapp å springe på meg syre på slutten. Det var målet, gå hardt ut og sikre seg kontroll på oppløpet. Jeg føler jeg fikk spart mye, sier han.

Og legger til:

- Det handler ikke om at jeg skal se «cocky» eller «nonchalant» ut, men det er på slutten man får syre om man trykker på, og jeg ville åpne hardt for å slippe å trykke til mot slutten. Det er egentlig det man ser, legger Warholm til.

Fornøyd Alnes

Også treneren er fornøyd etter den overbevisende semifinalen.

- Det så bra ut. Det var det som skulle til for å komme til finalen, så det var helt strålende, sa trener Leif Olav Alnes til NRK umiddelbart etter målpassering.

- Det koster. Å løpe 400 meter hekk er ikke så lett som folk trur. Men han har nok noe å gå på, ja, tilføyde Alnes.

