Warholm knuste sin egen norgesrekord på 400 meter innendørs

Den gamle rekorden sto bare i én uke.

Karsten Warholm (Dimna IL) satte ny norsk rekord på 400 meter under NM innendørs i Bærum på lørdag, med tiden 45,59.

Det betyr at hans gamle rekord på 45,88, som ble satt så sent som sist uke under et stevne i Ulsteinvik, ble knust med nesten tre tideler. Se video øverst i artikkelen!

Tiden er samtidig den beste innendørs i Europa så langt. Nummer to i NM-finalen ble Fredrik Gerhardsen Øvereng (Overhalla IL) med tiden 48,79. Nummer tre ble Torbjørn Lysne (Gular IL) med tiden 49,25.

REKORDMANN: Karsten Warholm poserer med tidtavla som lyser opp rekordtiden på 400m.

Warholm, som ble kåret til årets sportsnavn i Nettavisen i 2017 etter VM-gullet på 400 meter hekk under mesterskapet i London i fjor sommer, har også norgesrekorden på 400 meter utendørs, med tiden 44,87. Den ble satt under et stevne i Florø i juni i fjor.

I januar ble Warholm den store kongen under idrettsgallaen, les mer om det her:

Jakob Ingebrigtsen markerte seg også under innendørs-NM i Rud i Bærum. 17-åringen vant gullet på 1500-meteren med den sterke tiden 3.42,75. Det var like bak mesterskapsrekorden til storebror Henrik (3.42,31). Tiden er også den nest raskeste satt av en europeer innendørs så langt i år.

– Jeg er blitt mye sterkere i vinter. Dette løpet var egentlig for å kjenne litt på kroppen og komme i gang. Jeg kjenner at det er litt vanskelig mentalt å løpe alene her, og det er litt vanskelig å pushe meg. Jeg får de svarene jeg vil ha, sa Ingebrigtsen til friidrett.no.

LANGDISTANSEVidUndER: Jakob Ingebrigtsen vant 1500m under innendørs-NM i Bærum, og var veldig nære storebror Henrik sin norske innendøre-rekord.

Med lørdagens løp slo han sin personlige rekord innendørs med over ni sekunder.

Neste helg skal Jakob Ingebrigtsen løpe 1500 meter i Gent, der han jakter kravet til innendørs-VM. Den lyder på 3.39,50.

Mest sett siste uken