Warholm langt unna verdensrekorden i Ostrava

Karsten Warholm jaktet på Kevin Youngs 28 år gamle verdensrekord på 400 meter hekk, men måtte nøye seg med 47,62 under tirsdagens stevne i Ostrava.

Det var sunnmøringens svakeste tid på distansen denne sesongen. Warholm slo oppgitt ut med armene og hadde et spørrende blikk da han kom i mål og så sin egen tid. Han gikk hardt ut fra start, og det kunne se ut til at han kom litt ut av rytmen mot slutten av løpet.

For drøyt to uker siden forbedret han sin egen europarekord med 46,87 i Diamond League-stevnet i Stockholm. Det er 11 hundredels sekund bak Youngs verdensrekord fra OL i Barcelona i 1992.

Den må Warholm fortsette å jakte på.

For første gang på en stund fikk Warholm løpe på en arena med publikum. Arrangøren i Ostrava hadde fått tillatelse til å slippe inn 5000 tilskuere på tirsdagens stevne. Publikum så ut til å kose seg på en solfylt og relativt vindstille arena.

Warholm vant løpet sitt enkelt, mot middels motstand. Ludvy Vaillant fra Frankrike tok 2.-plassen med 49,14, mens treer Vit Müller fra Tsjekkia kom i mål på tiden 50,18.

Det er liten tvil om at Warholm er blant de aller største stjernene på kontinentaltourstevnet. Han ble fløyet inn til Tsjekkia i reneste Usain Bolt-stil i privatfly for å legge til rette for verdensrekordforsøket.

