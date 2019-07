Warholm løp inn til ny europeisk rekord

Karsten Warholm (23) herjet i London - knuste sin egen europeiske rekord.

Karsten Warholm løp i sin yndlingsbane - nummer syv - i søndagens stevne i London.

Det gjorde han også med stor suksess.

Warholm løp inn til årsbeste i verden - og ny europeisk rekord. Nordmannen løp inn på 47.12, og regelrett utklasset konkurrentene sine. Tiden er også en syvende beste tiden på 400 meter hekk noensinne, på samme arena hvor han tidligere ble verdensmester.

- Jeg føler jeg tok sjansen min. Det er noen småfeil underveis, men da er det fantastisk å ende med en sånn tid. Jeg var litt nervøs før løpet, litt ekstra spenning. Det var godt med litt ekstra positiv energi inn mot løpet, sa Warholm til NRK etter endt løp.

– Han er en hel evighet foran resten av feltet. Dette er en mann som kan angripe verdensrekorden på sikt, sa NRKs kommentator Jann Post om Warholm.

Warholm startet løpet bra, og ledet klart allerede etter 100 meter. Warholm hadde svært god flyt i løpet, og hadde ingen problemer med hekkene underveis.

Etter Warholm fulgte Yasmani Copello på tiden 48.93. Dette betyr også at Warholm har vunnet sitt tredje løp for sesongen, like mange han har deltatt i.

Nordmannens tidligere beste tid på distansen var 47.33.