Warholm løper trolig i Roma – friidrettsforbundet vil tilpasse NM-programmet

Norges Friidrettsforbund jobber med å endre NM-programmet slik at Karsten Warholm og andre norske topputøvere kan delta i Diamond League-stevnet i Roma.

Stevnet i Roma arrangeres torsdag 17. september, og de norske som er aktuelle for start i den italienske hovedstaden er Vladimir Vukicevic, Amalie Iuel, Hedda Hynne samt Jakob og Filip Ingebrigtsen.

Påfølgende helg er det NM på Askøy.

– Mest sannsynlig stiller Karsten i Roma, men ingenting er avklart ennå. Når det gjelder de øvrige, er heller ingenting endelig avgjort. Ingen flybilletter er bestilt, sier toppidrettssjef i Norges Friidrettsforbund, Erlend Slokvik, til NTB.

Forpliktet

For samtlige løpere gjelder det at NM på Askøy arrangeres fra 18. til 20. september. Der er utøverne forpliktet til å stille.

– Vi jobber med å tilpasse NM-programmet slik at ingen som er med i Roma må være med i noen øvelse i NM fredagen etter. Vi skal ha et møte med arrangøren onsdag og håper å kunne flytte enkelte øvelser fra fredag til lørdag, sier Slokvik.

Toppidrettssjefen har fått bekreftet at utøvernes deltakelse i Roma blir definert som arbeidsreise. Dermed kan det følges et forenklet karantene-opplegg, slik norske myndigheters koronaforskrift åpner for.

– Det har vi fått avklart med Norges idrettsforbund. Utøverne tjener start- og premiepenger og er under kontrakt med forbundet. Løperne er avhengig av å levere en negativ test for covid-19 i etterkant av stevnet for å kunne delta i NM, og hvis øvelser flyttes fra fredag til lørdag, lar det seg kombinere å delta både i Roma og i NM, sier Erlend Slokvik.

Form

En rekke norske friidrettsutøvere har dokumentert form i de siste ukene, og da er det naturlig at det frister med deltakelse i Roma.

Karsten Warholm er en av disse. 24-åringen var bare ni hundredeler unna verdensrekord på 400 meter under Diamond League-stevnet i Stockholm 23. august.

I Roma kan Warholm få sjansen på ny.

