Warholm med ironisk melding etter gjenåpningen av Vinmonopolet

Den norske friidrettsstjernen virker ikke å være særlig imponert over norske myndigheters prioriteringer.

Lørdag 23. januar innførte regjeringen en rekke skjerpede koronatiltak i flere kommuner på Østlandet som følge av utbruddet av den engelske virusmutasjonen i Nordre Follo.

Ett av tiltakene var å stenge Vinmonopolet i de aktuelle kommunene, men polet ble raskt gjenåpnet da folk begynte å strømme til nabokommuner som fortsatt holdt åpent.

Det er imidlertid ikke alle som opplever samme skjebne.

For mens Vinmonopolet ble gjenåpnet på et blunk, forblir idrett og fritidsaktiviteter for barn og unge korona-stengt i de aktuelle kommunene med skjerpede tiltak.

Det har skapt flere reaksjoner de siste dagene.

Warholm med reaksjon på Instagram



Én av dem som også reagerer er den norske friidrettsstjernen Karsten Warholm.

Onsdag kommer han med et syrlig stikk i form av en ironisk melding på Instagram.

- Steng gjerne all form for idrett og fritidsaktivitet, men for guds skyld hold de viktige tinga åpne, skriver Warholm som en kommentar til et bilde der han og trener Leif Olav Alnes sitter foran et bord fullt av diverse drikkevarer.

Nettavisen har vært i kontakt med Warholm, men han ønsker ikke å gi noen kommentarer angående innlegget sitt på Instagram.

- En skam for oss voksne



Warholm er ikke den eneste som har reagert på regjeringens prioriteringer.

Mandag kunne Nettavisen skrive om blant andre Dag Endal som er leder for Haugerud IF i Oslo.

Han mener koronarestriksjonene er en stor belastning og barn og unge.

Han er klar på at ungdommer har måttet tåle mye under pandemien, og han mener at også voksne burde klare en uke uten Vinmonopolet, og ikke kjøre milevis for å kjøpe alkohol.

- Det er skam for oss voksne at vi må oppføre oss sånn, sier han.

Helsedirektør Bjørn Guldvog har gjort det klart at beslutningen om å gjenåpne Vinmonopolet handlet om to forhold. Det ene var at å stenge i noen kommuner, men ikke andre, skapte en mobilitet av folk – nettopp det regjeringen ønsket å forhindre.

Det andre er at det ville gi kunne gi abstinenser og uhensiktsmessig adferd for mange alkoholikere.

