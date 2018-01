Warholm med prisras under Idrettsgallaen

Karsten Warholm innfridde favorittstempelet og ble «Årets mannlige utøver» under Idrettsgallaen 2018. Senere vant han også utøvernes pris og årets navn.

Warholm slo til med et sensasjonelt gull på 400 meter hekk under London-VM i sommer. Han ble dermed Norges første mannlige verdensmester i friidrett på løpebanen. Det var også første norske medalje i en løpsøvelse på 22 år.

Det gjorde at han ble kåret til årets mannlige nykommer både på europeisk og på verdensbasis tidligere i år.

Lørdag ble han hedret under Idrettsgallaen 2018.

– Jeg har drømt om å være her. Da er det sterkt å være det. Jeg kunne ikke gjort det alene, sa Warholm.

– Jeg er bare stolt og ydmyk og vil takke alle, fortsatte Dimna-løperen.

Ble rørt

Ellers dro han er par spøker, takket trener, familie og kjæreste.

Filip Ingebrigtsen (friidrett), Kjetil Jansrud (alpint), Alexander Kristoff (sykkel), Håvard Holmefjord Lorentzen (skøyter), Olav Lundanes (orientering), Sondre Nordstad Moen (friidrett) og Martin Johnsrud Sundby (langrenn) var de andre nominerte.

Karsten Warholm fikk også utøvernes pris under Idrettsgallaen.

– Hvis jeg ser rørt ut nå, er det fordi jeg måtte skjære løk i pausen, sa Warholm.

– Å få en pris av dem som jobber like hardt som meg er ekstra stas fordi de vet hva som ligger bak. For min del ser kanskje de fleste på meg som en klovn som slår vitser. Men sannheten er at jeg også har mine seriøse sider, og det får jeg ut på banen. Det er derfor jeg sliter med å holde maska nå, fordi det betyr mye for meg, fortsatte han.

Prisen ble delt ut av fjorårets vinner, bryteren Stig-André Berge.

– Dette er en gjev pris, sa prisutdeleren, før han ga den videre til Warholm.

Hattrick

Warholm avsluttet kvelden med å få utdelt prisen for årets navn.

– Dette er folkets eget pris. Den er stemt fram av alle ute i Norges land som hver helg og dag følger med på idrettsprestasjonene, sa idrettspresident Tom Tvedt, som sto for prisutdelingen.

– Nå skal vi se hvem som har gledet oss mest i 2017, sa han før han utropte Warholm til vinner.

Det var hans tredje pris for kvelden.

– Lars Lagerbäck (landslagssjef i fotball), dette var et ekte hattrick. Jeg er ledig neste sesong, spøkte Warholm.

– Nå begynner jeg å bli tom for ord. Det er uvanlig for meg å være. Dette er en pris fra folket. Det er helt sykt. Jeg setter stor pris på alle som har gitt meg positiv energi etter VM-gullet, fortsatte han.

– Det er stort å se at folk vil gi meg denne hederen. Det norske folk har vært fantastisk i tiden etter VM-gullet, la han til.

Marit Bjørgen (langrenn), Maiken Caspersen Falla (langrenn), håndballandslaget menn, Filip Ingebrigtsen (friidrett), Johannes Høsflot Klæbo (langrenn), Alexander Kristoff (sykling), Håvard Holmefjord Lorentzen (skøyter), Olav Lundanes (orientering), Nora Mørk (håndball), Martin Johnsrud Sundby (langrenn), Karsten Warholm (friidrett), Mats Zuccarello (ishockey) var de nominerte.

(©NTB)

Mest sett siste uken