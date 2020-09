Warholm nær verdensrekorden på 400 meter hekk igjen

Karsten Warholm (24) løp inn til nok en suveren seier.

Hekkeløperen løp inn til tiden 47.08 på favorittdistansen 400 meter hekk under et stevne i tyske Berlin søndag ettermiddag. Det var nære verdensrekorden.

- Du verden for et jevnt, skyhøyt nivå han løper på. Det er altså bare seks personer, og han er selv en av dem, som har løpt fortere enn det her. Det hagler inn med gode tider i løpet av en sesong, sa NRK-kommentator Jann Post etter løpet.

- Det er en ny fantomtid. Han er nær verdensrekorden igjen, men det går ikke denne ettermiddagen, sa han videre.

- Et nytt superløp

Warholm klarte imidlertid heller ikke nå å hamle opp med Kevin Youngs verdensrekord fra 1992, som lyder på 46,68 sekunder.

Konkurransen ble avholdt på Olympiastadion i den tyske hovedstaden, en arena som er meget godt skjermet for vind og slik sett ideell for å løpe på gode tider.

Dette er arenaen der Warholm ble europamester i 2017.

Selve løpet vant nordmannen på suverent vis, noe som var ventet på forhånd. Estiske Rasmus Mägi kom på andreplass med 49,22

- Skulle dette blitt spennende, måtte de andre løpt uten hekker, det er de brutale fakta, sa NRK-kommentator Post rett før start.

- Et nytt superløp. I dag syntes jeg det så veldig rytmisk og fint ut underveis, ikke så anstrengt. Det var lave skuldre, det fløt så fint og flott, men likevel stor fart. Han kommer noen få hundredel for seint likevel til denne verdensrekorden, sa ekspertkommentator Vebjørn Rodal om prestasjonen.

Neste mulighet til å slå verdensrekorden er Diamond League-stevnet i Roma kommende torsdag.

LES OGSÅ: Warholm jaktet verdensrekord - leverte sesongens svakeste løp

Oppgitt i Tsjekkia

Warholm var også i aksjon så sent som mandag, da han gjorde et rekordforsøk under Golde Spike-stevnet i Tsjekkia, men leverte da sesongens svakeste løp.

Nordmannen virket svært oppgitt etter løpet, selv om han vant overlegent, og hadde et kroppsspråk som tydelig viste at han ikke var fornøyd.

NY GOD TID: Karsten Warholm løp på 47.08 sekunder i Berlin. Foto: Odd Andersen (AFP / NTB scanpix)

Akkurat det ble lagt merke til av flere og det ble trukket fram at Warholm var misfornøyd med en 47-tid, mens ingen andre har løpt under 49 i verden.

Til NRK har Warholm senere medgitt at det kunne oppfattes litt feil.

LES OGSÅ: Henriette Jæger (17) med sensasjonell verdensrekord

- Det føles litt teit når jeg tenker på dem som kommer 15 meter bak, hva de må føle. I kampens hete gjør man ting man etterpå tenker at «dette blir tåpelig», sa Warholm.

I etterkant av det løpet har ikke Warholm og trener Leif Olav Alnes funnet de helt gode grunnene til at tiden skulle bli som den ble, men ifølge NRK tror duoen at det kan har vært vinden som spilte dem et lite puss under stevnet i Ostrava.





Avventer NM-avgjørelse

Hvorvidt det blir noe NM på Warholm denne sesongen er fortsatt uvisst. Veien videre innbærer deltagelse i Diamond League-stevnet i Roma og 24-åringen kommer ikke til å bestemme seg for om han skal løpe NM i Bergen før etter det.

Friidretts-NM i Bergen er i fare som følge av smittesituasjonen i byen. Mandag bestemmer Norges Friidrettsforbund seg for om det blir mesterskap eller ikke.

- Planen er å springe i DL-stevnet i Roma. Når det gjelder NM, så følger vi situasjonen nøye. Dersom det blir arrangert NM, så blir min beslutning rundt deltakelse tatt etter løpet i Roma, sa Warholm til NTB nylig.

LES OGSÅ: NFF om «blendahvitt»-stemplet: - Ubalansert

Team Warholm støtter ellers opp om arbeidet Norges Friidrettsforbund gjør for å sikre at mesterskapet, hvis det blir arrangert, skjer på en trygg måte.

- Vi synes friidrettspresident Ketil Tømmernes uttrykte det godt til NRK, der han uttaler at å hindre og forebygge smittespredning er det aller viktigste, sa Warholm.