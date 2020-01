Warholm og de norske stjernene skal samle OL-krefter på pappseng

Sengene som skal gi Karsten Warholm og andre OL-stjerner tilstrekkelig med søvn under sommerlekene i Tokyo er laget av papp. Robust sådan.

Torsdag presenterte OL-arrangørene i Japan deler av fasilitetene i deltakerlandsbyen. Flere rom ble vist fram for pressen.

Der er det blant annet satset på senger med rammer laget av papp.

– Disse sengene skal tåle 200 kilo, forklarte Takashi Kitajima, daglig leder for deltakerlandsbyen, gjennom en tolk.

LES OGSÅ: Erik Thorstvedt gruet seg til å gi sønnen et trist budskap. Det som skjedde da, glemmer han aldri

Dermed er det all grunn til å tro at de færreste av deltakerne ufrivillig vil risikere å få et ublidt møte med gulvet i løpet av lekene. Kitajima understreket samtidig at det ikke er tatt høyde for de aller villeste formene for feiring av en eventuell gullmedalje.

– Selvfølgelig vil tre og papp knekke hvis du hopper på dem, sa han.

De miljøvennlige sengekarmene vil bli resirkulert til papirprodukter etter at OL er over. Madrassene, som ikke er laget av papp, vil bli omgjort til plastprodukter.

Madrassen er delt opp i tre forskjellige deler der fastheten kan justeres.

Med sengerammer av papp får samtidig rommene et litt spartansk utseende.

Deltakerlandsbyen skal etter planen stå helt ferdig i juni.

Tokyo-OL åpnes 24. juli.

LES OGSÅ: Fotballhistoriens ti verste januar-overganger (+)