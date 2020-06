Warholm-skade før rekordløpet på Bislett: - Tenkte at det var krise

Et ublidt møte med en hekk på oppvarmingen kunne spolert hele Bislett-stevnet for Karsten Warholm.

BISLETT STADION (Nettavisen): Warholm leverte et superløp på den noe utradisjonelle øvelsen 300 meter hekk under Impossible Games torsdag.

I heat for seg selv og uten publikum på tribunen preppet 24-åringen seg selv opp i kjent stil før løpet.

Deretter suste han inn til 33,78, som er ny verdensrekord med god margin.

- Det er dritkult å sette den rekorden. Det var helt sjukt bra, egentlig. Jeg er sjukt fornøyd, sier Ulsteinvik-løperen til Nettavisen.

Han ankom intervjusonen barbeint, og med en plastret og delvis blodig høyre stortå. Et uhell på oppvarmingen gjorde nemlig at Warholm var nære å spolere hele stevnet.

- Jeg krasjet som f*** i den første hekken da jeg løp inn på oppvarming. Jeg krisekrasjet og trodde jeg hadde knekt tåa, men vi får vente og se når adrenalinet går ut. Men det gjorde meg ekstra nervøs. Jeg tenkte «om jeg gjør det i konkurranse, så ryker den rekorden som f****». Det gjorde det ekstra spennende, sier han.

Han erkjenner at han fryktet det verste da han sparket borti hekken.

- Jeg tenkte «dette er litt krise». Så tenkte jeg på å ta et innløp til, men bestemte meg for å ta det på rutinen, forteller han.

- Så smerten kommer når adrenalinet legger seg i kveld?

- Jeg håper ikke det, men jeg stygt redd for det, avslutter han.

SKADE: Slik så tåa til Warholm ut etter Impossible Games. Foto: Adrian Richvoldsne/Nettavisen

Smadret rekorden

På et folketomt Bislett Stadion, sett bort ifra arrangører og journalister, løp Warholm inn til en suveren verdensrekord.

Den gamle rekorden var det briten Chris Rawlinson som hadde, med 34,48 fra 2002. Warholm forteller at han ble overrasket over sin egen tid torsdag.

- Jeg må si at jeg savnet publikum, det er alltid bedre å folk på triunen. samtidig konkluderer jeg med at det er bedre å ha konkurranser uten publikum, enn ikke å ha konkurranser i det hele tatt så lenge det er innenfor de gjeldende reglene.

- Hadde du tro på den tiden du løp inn til i dag da du sto opp?

- Nei, jeg hadde ikke det. Jeg trodde rekorden var innenfor rekkevidde, men Leif Olav mente jeg kunne slå den med et halvt sekund, og da tenkte jeg «ro ned, kompis». Men det gir meg jo også litt troen, og jeg ville jo alltid gå all in og ta store sjanser, og når det lykkes gir det som regel god avkastning.

Endelig tilbake

Friidrettsstjernen kalte det en lettelse å være tilbake på banedekket i en sesong som blir alt annet enn normal som følge av virussituasjonen.

– Konkurranse betyr alt for meg. Det er disse øyeblikkene vi trener for hver eneste dag, og denne sesongen er det så få av dem, sier Warholm.

Når han blir å se på spesialøvelsen 400 meter hekk vet han ikke.

– Jeg er klar til å løpe 400 meter hekk når konkurransene åpner igjen, men fram til det tror jeg det er bedre for meg at jeg trener og investerer i andre type løp, sier han.