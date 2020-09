Warholm suveren i Roma, men klarte ikke å sette verdensrekord

Karsten Warholm maktet ikke å tukte den 28 år gamle rekordtiden på 400 meter hekk tross et meget godt løp i den italienske hovedstaden.

Saken oppdateres!

Ulsteinvik-løperen har den siste tiden jaktet rekorden til Kevin Young, pålydende 46,78.

Torsdag fikk han en ny mulighet til å slette den 28 år gamle rekorden, men 24-åringen kom akkurat for sent og ble klokket inn til 47,07.

Det er under tre tideler fra verdensrekorden, og gjør at Warholm - enn så lenge - er verdens nest raskeste gjennom tidene på distansen.

Nordmannen var som vanlig fullstendig suveren, og vant med over halvannet sekund på annenmann Ludvy Vaillant.

- Han er hele tiden i nærheten av 46-tallet! For en sesong, og med den rekken han har nå er det det beste snittet og de fem beste løpene noen i verden har gjort i en sesong. Det er den beste 400 meter hekk-sesongen verden har sett, og det uten folk på tribunen og uten konkurrenter, påpekte NRKs Jann Post etter Warholms nye superløp.

Diamond League-stevnet var det siste for sesongen for Warholm & co. Han skal imidlertid sesongavslutte med NM i Bergen kommende helg.

Verdensrekord må 24-åringen imidlertid vente på. Ingen norsk utøver har hatt en verdensrekord i friidrett siden den tidligere spydkasteren Trine Hattestad hadde det for 20 år siden.

Warholm har tidligere i år vært svært nære å tukte Youngs rekord. Under et Golden League-stevne i Stockholm løp han inn til 46,87, mens han i tsjekkiske Ostrava nylig leverte sesongens svakeste løp med tiden 47,63.