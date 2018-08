Warholm tok EM-gullet etter sitt livs løp

Karsten Warholm taklet presset som kjempefavoritt. Verdensmesteren løp inn til EM-gullet på 400 meter hekk og satte norsk rekord med tiden 47,64.

Hekkestjernen fra Ulsteinvik gikk som vanlig knallhardt ut og slo Yasmani Copello fra Tyrkia med 17 hundredels sekund. Med tiden senket Warholm sin egen norgesrekord med ett hundredel.

Thomas Barr fra Irland tok bronsen på Olympiastadion i Berlin.

Warholm ble satt under press av Copello, men etter siste hekk fløy han forbi tyrkeren og kunne juble for gull og sitt raskeste løp på distansen noensinne.

– Det var tungt i dag. Det kostet mye, og Copello pushet meg hele veien. Jeg hadde forberedt meg og var klar for det som skulle komme. «Spring som om det ikke er noen morgendag», sa Alnes til meg. Det gjorde jeg, sa Warholm til NRK.

– Jeg trener hver dag, og med sånne dager som i dag, er det så sykt verdt det. En må alltid holde seg sulten. Det motiverer meg at alle hjemme i Ulsteinvik sitter hjemme og ser på. Det kun det (gull) som sto i hodet på meg, la han til.

Bestilt gull

På stadion fikk 39.355 tilskuere med seg Warholms EM-bragd. Etter finalen gikk han rundt med et stort norsk flagg og vikinghjelm på seg. Det ga minner tilbake til VM-triumfen fra i fjor.

Til stadionspeaker sa Warholm takk til alle nordmenn som hadde møtt opp. Han tok æresrunden foran halve stadion før han tusler litt for seg selv tilbake til målområdet.

Warholm-gullet kom nærmest som bestilt. 22-åringen har denne sesongen vært Europas klart raskeste hekkeløper på distansen. Før finalen var det kun Warholm som hadde løpt under 48 sekunder i år. Det hadde han attpåtil gjort fire ganger.

Forrige måned løp Warholm 47,65 i London. Det var norsk rekord inntil torsdagens finale. Til sammenligning hadde Europas nest raskeste mann, Copello, tiden 48,31 som årsbeste før torsdagens EM-finale.

I likhet med Warholm gjorde tyrkeren sitt livs løp da det gjaldt som mest, men det var ikke nok til å nekte norsk seier.

Dobbel

Onsdag cruiset Warholm inn til finaleplass på 400 meter. Han viste da at han er en het kandidat til å ta medalje også på den flate distansen. Finalen går fredag kveld.

Det har vært gambling fra Warholms side å gjøre en EM-dobbel. Det er et dristig opplegg å delta i to løpsøvelser, men torsdag kveld beviste han at det ikke har gått utover hovedmålet: Å ta gullet på favorittdistansen.

Finalen var hans tredje løp på like mange dager.

Beleilig utsettelse

Egentlig skulle Warholm få tildelt gullmedaljen sent torsdag kveld, men den tyske arrangøren varslet allerede på ettermiddagen at seremonien er utsatt til fredag etter varsel om kraftig tordenvær.

Den utsettelsen passet Warholm perfekt. Han trengte ikke å bli igjen på stadion og vente i flere timer på medaljeseremonien.

På samme dato i fjor skrev Warholm norsk idrettshistorie med VM-gullet på 400 meter hekk. Med det ble han Norges første mannlige verdensmester i friidrett på løpebanen.

(©NTB)

