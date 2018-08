Warholm tok seg til EM-finale på 400 meter

Men fikk et skikkelig skremmeskudd fra Matthew Hudson-Smith.

Karsten Warholm er klar for finalen på 400 meter i EM i friidrett i Berlin, etter å ha løpt inn til seier i det tredje og siste semifinaleheatet på distansen onsdag kveld.

Tiden 44,91 er Warholms beste tid for året, og kun fire hundredeler bak den norske rekorden. Tidligere i år har Warholm løpt på 45,14.

Etter løpet varsler 22-åringen at han har tro på suksess også i finalen på 400 meter.

- Nå kan alt skje

- Jeg sa det i går, at semifinale alltid er det tøffeste, sier Warholm til NRK.

Når han får høre at løpet så overbevisende ut, svarer han at han setter pris på utsagnet. Og går langt i å si seg enig.

- Det er vanskelig å si, da. Jeg har sprunget én 400 meter i år før det her, og det er dumt å konkludere før man vet hva man er god for. Men nå ser vi jo faktisk at alt kan skje på 400, sier Warholm, som tror han kan løpe enda raskere i fredagens finale.

- Jeg fikk veldig gode svar, egentlig. Det vil alltid bli litt ekstra tenning i en finale, sier han.

Skremmeskudd

Britiske Matthew Hudson-Smith ga Warholm et skremmeskudd i det første semifinaleheatet, da han nærmest jogget inn til tiden 44,77 - et tidels sekund bedre enn Warholms norske rekord på distansen, satt sommeren 2017.

I jakten på to EM-medaljer løper Warholm både 400 meter og 400 meter hekk under mesterskapet i Berlin.

Finalen i sistnevnte distanse går av stabelen torsdag kveld, mens Warholm løper finalen på 400 meter fredag kveld.

Sunnmøringen er regjerende verdensmester på 400 meter hekk, og er storfavoritt til å ta gullet på den distansen torsdag kveld. På den ordinære 400 meteren er han å regne som en outsider.

