Warholm utropes til storfavoritt i sesongdebuten

Karsten Warholm (23) må ta på seg favorittstempelet foran torsdagens 400 meter hekk under Diamond League-stevnet i Stockholm.

Kyron McMaster fra De britiske jomfruøyene måtte trekke seg, og dermed er Warholm den eneste av de seks beste på verdensrankingen på plass. Tj Holmes (USA) og Thomas Barr (Irland) på delt 7.-plass på den listen er også på plass.

– Her blir det liv, rai, rai! Det blir helt sikkert et bra felt. Det blir som det blir, sa Warholms trener Leif Olav Alnes til NTB i forbindelse med onsdagens pressekonferanse på gamle Stockholm stadion.

Den ble bygget til OL i Stockholm i 1912 og bærer preg av det.

Onsdag satt han ved siden av stjernene Dafne Schippers, Kendra Harrison og Michael Norman på podiet før han tok seg tid til individuelle intervjuer til dem som ville ha det.

Warholm bruker ikke energi på dem som ikke er på startstrek.

– Dette betyr at sjansene er, men det betyr også at det er sju sultne folk som kommer til å jakte på meg. Det er noe man må lære seg å leve med. Jeg tror at eg skal takle det greit, sa 23-åringen til NTB.

Vind

Rapportene på Warholm har vært positive i lang tid. Det gikk godt i innendørssesongen, og det er lite tyder som tyder på at sunnmøringen ikke kommer til å gjøre det skarpt også denne sesongen.

Vinden kan bli en utfordring under løpet. Det blåser frisk i den svenske hovedstadion, og den skifter retning nærmest fra minutt til minutt.

– Det er en utendørssport, og vi må leve med vi får. Det er bare «å gønne» på, sier treneren Alnes.

Det han ikke sier i den setningen er at vinden er noe han er svært opptatt av. Ofte blir løpsopplegget lagt opp til hvordan den er. Vind, temperatur og fuktighet preger løp.

– Vinden må man ta hensyn til, og man må legge opp løpet deretter. Vi må sjekke vinden gjennom dagen. Det er helt sikkert. Jeg har valgt bane sju. Det gir meg sjansen til å holde meg litt i le. Det er et gjennomtenkt trekk.

Gode minner

Karsten Warholm er spent foran sesongdebuten utendørs. Han tror at han er der han skal være.

– Det kjennes bra ut. Sommeren er kommet, og det er deilig å være tilbake. Jeg liker denne stadion veldig bra, og jeg har gode minner herfra. Det var her jeg vant Diamond League sist gang. Jeg ser veldig fram til dette løpet.

Warholm løp på 47,81 da han i Stockholm for knappe ett år tilbake. Da han tok EM-gull i Berlin i august perset han med 47,64.

– Hvor mye betyr en sesongåpning og årets første løp utendørs?

– Det er litt tveegget. Går det bra, så setter det en standard. Går det dårlig, må du tenke at det kommer flere sjanser. Det er slik du må snu det. Det er slik det er å være idrettsutøver. Du må skape de beste situasjonene for deg selv.

