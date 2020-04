Warholms Bislett Games-bekymring: - Vrient å motivere seg

Sommerens store friidrettsarrangement i Oslo vil gå uten publikum. Det mener verdensmesteren er forståelig, men samtidig veldig synd.

BISLETT (Nettavisen): Torsdag ble ideen for Bislett Games 2020 avduket. Det vil gå uten publikum, men en rekke innovative tiltak gjør at begivenheten vil gå under navnet «Impossible Games».

Begivenheten vil blant annet inneholde løp der to løpere vil ha flere baner mellom seg for å holde distanse, samt at det taes flere tiltak for å opprettholde smittevernet.

Blant dem er at superstjernen Karsten Warholm skal løpe 400 meter hekk alene, i et forsøk på å slå verdensrekorden til Kevin Young på 46.78.

Motivasjon

Den folkekjære hekkeløperen er tydelig på at han synes det er trist at han ikke får muligheten til å høre Bislettbrølet denne sommeren:

- Jeg elsker publikum på Bislett, og det blir et stort savn. Nå får de muligheten til å gjøre det gjennom TV-ruta, og det ser jeg på som en fin måte å gi tilbake til de som liker å se meg løpe. Det setter jeg bare pris på, sier 24-åringen til Nettavisen.

Han vant under Diamond League-stevnet på Bislett forrige sommer, og tok med seg sammenlagtseier i Diamond League den foregående sesongen.

Han er kjent for å være en av løperne som girer seg opp av publikum, og psyker seg gjerne opp før løpene med å gestikulere og oppildne til de som har møtt opp.

Warholm er tydelig på at det kan bli utfordrende å finne den samme motivasjonen for det spesielle stevnet som finner sted 11. juni.

- Jeg ser for meg at hele året kommer til å gå uten publikum. Det blir synd, jeg må bare forestille meg alle de som ser på gjennom TV-ruta, sier Warholm.

- Men er det vrient å motivere seg til et løp uten publikum?

- Absolutt! Det er vrient å motivere seg, ja. Men nå får vi se om det er mulig eller umulig. Det blir spennende å se. Jeg må forsøke å dra ut en god prestasjon, men det hadde åpenbart vært lettere med publikum. Slik det er nå, så er vi alle enige om at det er klink umulig.

Han er uansett klar på at han kjenner at viktigheten rundt stevnet blir mindre grunnet den pågående situasjonen på verdensbasis:

- Jeg tror «viktig» og «idrett» er ord som passer sammen når det kommer til ting som dette. Samtidig så er idrett det viktigste i mitt liv, og det er det vi i idrettsverdenen lever av. Jeg tror det er viktig for utøverne å ha noe å se frem til, samt å vise frem det vi har jobbet med i vinter.

- Blir preget av det som foregår

Han forteller at selv om det har vært mulig for ham å trene relativt normalt, så har han selv kjent at situasjonen under koronatiden tidvis har vært tung:

- Oppfatningen er at når ting er vanskelig, så er det de tingene som lysbetont som kanskje er det beste å drive med. Der er trening min terapi, men jeg blir preget av det som foregår i verden. Det gjør meg trist, men jeg skal lytte til ekspertene og ikke prøve å tenke jeg er ekspert selv, sier Warholm.

- Det var en uke da jeg måtte være litt kreativ, og nå får vi muligheten til å trene i mindre grupper på Olympiatoppen og på Bislett. Vi får trent greit, og det er jeg fornøyd med.

Han tror uansett at stevnet på Bislett, selv om det blir veldig annerledes enn han er vant med, fort kan bli et unikt innblikk i hvordan han lader opp til de virkelig store begivenhetene:

- Det jeg tenker, for å snu dette positivt, er at jeg får igjen mye fra publikum. Alle de tingene jeg gjør for å gire meg selv opp når jeg trener alene. Nå får folk se hvordan det funker i praksis, sier Warholm.

- Det blir jo som å følge med på en slags treningsøkt, det blir annerledes, jeg kommer til å savne publikum.

Warholm er dobbelt verdensmester i 400 meter hell fra London i 2017 og Doha i 2019. Han ble også europamester i 2018 i Berlin, så vel som den ovennevnte Diamond League-triumfen sesongen 2019.

29. august 2019 passet han også på å sette europarekorden på distansen, da han løp på 46.92 i Zürich.

