Washington Capitals klare for kvartfinale

Washington Capitals vant natt til tirsdag 6-3 mot Columbus Blue Jackets og tok seg til kvartfinale i Stanley Cup.

Til tross for at Washington tapte de to første kampene mot Columbus på egen is vant laget til slutt 4-2 i kamper. I kvartfinalen venter regjerende mestre Pittsburgh Penguins.

– Vi har en veldig sterk kjernetropp, som tror på hverandre. Vi har mange unge spillere og derfor har vi vært nødt til å stole på kjernen for å ta oss videre. Og det har de gjort, sier lagets trener Barry Trotz.

Med duellen mot Pittsburgh blir en stor utfordring, laget har tapt de siste sju kampene de har spilt mot Pittsburgh.

Washingtons Dmitrij Orlov scoret kampens første mål mot Columbus tolv minutter ut i første periode. Alexander Ovetjkin satte inn to pucker i nettet i andre periode og det sto 3-1 før siste periode startet. Den ledelsen klarte ikke Columbus å hente inn, selv om de scoret to mål i siste periode. Washington scoret tre i perioden og vant kampen 6-3.

Fra før er Nashville Predators, Winnipeg Jets, Tampa Bay Lightning, San Jose Sharks og Vegas Golden Knights klare for kvartfinalespill, mens Boston Bruins og Toronto Maple Leafs (3-3 i kamper) kjemper om den siste plassen.

(©NTB)

